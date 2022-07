Marvel Studios reiteró que la Capitana Carter de What If...? no es la misma de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Desde que se estrenó Doctor Strange in the Multiverse of Madness han abundado las discusiones sobre los personajes que aparecieron en la película y su relación con otros puntos de la franquicia de Marvel Studios. De hecho, no tienen que escudriñar mucho en redes sociales para ver preguntas sobre por qué figuras como Wanda y Strange son iguales a sus variantes pero Peter Parker (como se vio en Spider-Man: No Way Home) no lo es y las versiones alternativas de Loki son interpretadas indistintamente por Tom Hiddleston y otros actores.

Pero aunque es fácil achacar todo eso a temas prácticos y cómo se realizan las producciones del MCU en nuestro mundo, en Marvel Studios también quieren seguir aclarando puntos de las variantes y durante un panel en la Comic-Con de San Diego 2022 abordaron el tema de Capitana Carter.

Durante la presentación de What If...? en el panel de animación de Marvel se reafirmó que la versión de Capitana Carter que fue asesinada por Wanda Maximoff deambulando en la Tierra 838 en Doctor Strange in the Multiverse of Madness no es la misma que se mostró y seguirá apareciendo en la serie de Disney Plus.

“Hayley Atwell es increíble. Nos encanta el hecho de que pueda regresar a nuestro programa, para la primera temporada y también para la segunda. Le encanta el personaje, ella es el personaje. Verla en vivo fue increíble. Pero creo que también es divertido señalar que ese no es nuestra Capitana Carter (en Doctor Strange 2), es otra versión variante”, dijo Ryan Meinerding, el director de desarrollo visual de Marvel Studios en la Comic-Con (vía /Film).

Es decir, cuando What If...? vuelva en 2023 con su segunda temporada, no tienen que creer que el personaje estará sano y salvo de sus desafíos porque eventualmente morirá a manos de Wanda ya que su versión live-action simplemente era una (desafortunada) variante.