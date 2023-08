Mike Flanagan destacó el trabajo que ya ha realizado para adaptar La Torre Oscura

El director Mike Flanagan (“The Haunting of Hill House”) está trabajando en una ambiciosa adaptación de “La Torre Oscura” de Stephen King desde el año pasado, lo que busca ser no solo una adaptación más fiel que la película estrenada hace un par de años en cines, sino que también algo que no sea el foco de críticas tan negativas como las que acaparó la producción para la pantalla grande.

El nuevo proyecto incluiría una serie de televisión de cinco temporadas y dos películas, siendo la tercera ocasión en que Flanagan lleva las obras de King a la pantalla, tras lo que fueron “Gerald’s Game” y “Doctor Sleep”.

Pero a pesar de la huelga de Hollywood ha detenido el desarrollo, Flanagan aseguró en un episodio de The Kingcast que el proyecto sigue avanzando y será su principal prioridad una vez que finalice la huelga.

“Me siento muy bien acerca de dónde estamos. Curiosamente, donde estamos en este momento está completamente congelado debido a la huelga, pero tuvimos un tiempo de trabajo maravilloso con ella y estamos progresando enormemente. Y tengo todas las razones para creer que al otro lado de la huelga, será la prioridad número 1″, recalcó el director.

“Tenemos grandes socios de los que no puedo hablar, y tenemos algunos actores realmente emocionantes dando vueltas de los que tampoco puedo hablar, y tenemos algunos enfoques potencialmente innovadores para la realización de películas de los que no puedo hablar... pero lo que puedo decir es que mis temores de que cualquier impulso que hayamos desarrollado sería borrado [por la huelga], bueno, realmente no me preocupo por eso”, agregó.

En todo ese escenario, Flanagan muestra confianza en que el proyecto recuperará su impulso, pero definitivamente no será fácil ganarse la confianza de la audiencia. No solo por la película anterior, sino que también debido a que “La Torre Oscura” es la saga más ambicioso y difícil de adaptar de Stephen King, tanto por su extensión como por cómo conecta con todo el resto de su obra literaria.