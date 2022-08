Netflix canceló First Kill

Otra serie emitida por Netflix ha sido cancelada tras su primera temporada. Se trata de First Kill, una serie que probablemente reconocerán por su premisa que mezclaba a vampiros y cazadores de monstruos con una trama de romance adolescente.

First Kill estrenó su primera temporada el pasado 10 de junio y, aunque alcanzó a entrar en el Top 10 de series elaborado por el propio Netflix, esta semana Deadline reveló que el streaming decidió que no seguirá adelante con su propuesta y canceló la serie.

Netflix no entregó una razón oficial para la cancelación de First Kill y aunque la plataforma tiene un sitio web con su contenido más visto, su forma de medir los éxitos y los fracasos aún no es completamente transparente.

En ese sentido, Deadline señala que aunque First Kill alcanzó el tercer puesto de las series en inglés más vistas en el streaming y llegó a 100 millones de horas vistas en los 28 días posteriores a su estreno, fuentes de la plataforma dicen que simplemente no habría alcanzado “los umbrales para ver y completar episodios” que tendría Netflix.

First Kill fue protagonizada por Sarah Catherine Hook e Imani Lewis como la vampiresa adolescente Juliette y la cazadora de vampiros Calliope, respectivamente.