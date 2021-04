Nintendo presentó una nueva Switch Lite en color estilo Gamecube

Como parte de un nuevo anuncio fue presentada una nueva Nintendo Switch Lite de color azul. Lo anterior rápidamente dio pie a las comparaciones con el color que portaba una antigua consola de la compañía: la Gamecube.

Aunque el tono no es exactamente el mismo, la nostalgia impulsó a que no pocos jugadores realizaran el paralelo. No solo eso, el término “Gamecube” fue tendencia en algunos lugares del mundo a través de Twitter.

En cuanto al dato duro que a todos les interesa: esta consola comenzará a salir al mercado a partir del próximo 21 de mayo, con un precio base en Estados Unidos de $199.99 dólares. Por cosas de la pandemia, y las jugadas del cambio, el valor será mucho más alto en lugares como Chile.

En Nintendo remarcaron que esta Switch Lite azul se lanzará el mismo día que el nuevo juego de aventuras llamado Miitopia. Este último se venderá por separado.