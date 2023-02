Nuevo anime de Pokémon da a conocer detalles de su nueva protagonista y anuncia su fecha de estreno

Llegó el momento de despedirse de Ash y es que ya se conoce la fecha en que llegará el nuevo anime de Pokémon con la nueva protagonista. Según fue dado a conocer, la serie se estrenará el próximo 14 de abril, a la vez que dieron a conocer los primeros detalles de la protagonista.

El nombre de la protagonista de esta serie, es Lico, quien es descrita como una chica que posee un misterioso pendiente. Junto con esto es que fueron dadas a conocer algunas ilustraciones de la misma.

Cabe recordar que esta serie será protagonizada por Liko y Roy, quienes serán acompañados por los starters de novena generación, Sprigatito, Fuecoco y Quaxly.

En cuanto a Ash, actualmente se está emitiendo el cierre de su aventura junto a Pikachu. Se trata de una colección de 11 capítulos bajo el nombre de Aiming to be a Pokémon Master y que además supondrán la última parte de Pokémon Ultimate Journeys: The Series

Estos capítulos comenzaron el pasado 13 de enero y han traído de regreso a personajes clásicos como Brock y Misty.