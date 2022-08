Pennyworth cambiará de nombre y estrenará su tercera temporada en octubre

Pennyworth ya tiene un plazo para el estreno de su tercera temporada y la casa del programa no será lo único que cambiará en la emisión del próximo ciclo de la serie.

Después de todo, durante esta semana no solo se confirmó que la tercera temporada de Pennyworth debutará en octubre mediante HBO Max, sino que también se estableció que la serie ahora se llamará Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler (Pennyworth: El origen del mayordomo de Batman).

Por supuesto, ese nuevo nombre para la serie puede parecer un mal chiste, pero solo hace eco de lo que ya era la propuesta de Pennyworth y su historia enfocada en la juventud de Alfred (Jack Bannon) y sus primeras aventuras junto a Thomas Wayne (Ben Aldridge) y Martha (Emma Paetz).

Sin más preámbulos, puedes ver el teaser para el regreso de Pennyworth aquí:

Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler debutará en octubre mediante HBO Max en Estados Unidos, pero aún no está claro cómo se emitirá en Latinoamérica considerando que sus primeros dos ciclos están en otro streaming: Starz.