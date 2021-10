Por si aún no se aburren, en 2022 llegará la nueva serie antológica de “Los Cuentos de Walking Dead”

Aunque la serie principal se acerca a su final, el canal AMC de Estados Unidos no dejará así como así a la lucrativa marca de The Walking Dead. De hecho, ya ordenó la realización de una nueva serie.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el proyecto en cuestión será conocido como Tales of the Walking Dead (Cuentos de Walking Dead) y comenzará a grabarse durante el próximo año.

El plan inicial es concretar seis episodios, centrados en “personajes nuevos y otros ya establecidos”, con un estreno proyectado para mediados de 2022.

Según Dan M;cDermott, de la cadena AMC, la idea de esta nueva serie surge porque aún hoy ven que existe potencial en el mundo de Walking Dead y el formato de antología episódica les permitirá no solo apelar a los fans, sino que también a nuevos espectadores.

“Hemos visto el atractivo de este formato en clásicos de la televisión como La Dimensión Desconocida y, más recientemente, Black Mirror, y estamos entusiasmados con conectar con los fans de una nueva forma, teniendo de fondo este mundo único y más grande”, explicó el ejecutivo.

El showrunner de la serie, quien se encargá de dirigir a la sala de guionista en su labor de productor, será Channing Powell, quien ha escrito tanto para The Walking Dead como para el spin-off conocido como Fear the Walking Dead.