Pueden olvidarse del Dr. Sivana en Shazam 2

Considerando que las actrices Helen Mirren y Lucy Liu se unirán al elenco en roles de villanas, el actor Mark Strong dejó en claro que por ahora pueden olvidarse de que el Dr. Sivana vuelva al mundo de Shazam. De hecho, a partir de sus nuevas declaraciones, se puede especular que su historia con el peligroso gusano Mr. Mind - presentada en una escena post-crédito de la primera entrega - recién podría volver al ruedo en una futura secuela.

“Helen, la conozco muy bien, así que es fantástico. Nunca he trabajado con Lucy, pero la conozco. Pero, puedo decirles, y el productor me ha dado permiso para hacer esto, el Dr. Sivana no está en Shazam 2, ellas son las villanas, así que estoy feliz de tomar el asiento trasero″, explicó el actor a Cinemablend.

“Aunque al final del día quedó implícito que Sivana volvería con Mister Mind, avanzaron en una dirección diferente ante el hecho de que probablemente sería más fascinante ver solo a estas damas hacer sus cosas malvadas”, agregó.

Por ahora no está confirmada la realización de una Shazam 3, pero puestas las cartas sobre la mesa, este es uno de los personajes que logrará mantenerse a flote en el universo cinematográfico de DC. Y si el tandém de Sivana y Mister Mind quedan en compás de espera, perfectamente podrían volver a futuro. Mal que mal, la promesa sigue siendo que Shazam tendrá que enfrentarse al Black Adam de Dwayne Johnson.

Por ahora se espera que Shazam! Fury of the Gods se estrene en junio de 2023.