Rachel McAdams ahora también participará en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Meses atrás, cuando se reportó que Sam Raimi estaba negociando para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, también se reveló que Rachel McAdams no volvería para la próxima película del Hechicero Supremo.

Sin embargo, en un panorama donde todo cambió debido a la pandemia, ahora desde Deadline aseguran que McAdams finalmente será parte de la nueva película de Marvel Studios.

De acuerdo a ese portal, “después de meses de especular sobre si Rachel McAdams volvería a interpretar su papel en la próxima película de Doctor Strange, fuentes de Deadline dicen que McAdams ha cerrado un trato para unirse a Benedict Cumberbatch en Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Por supuesto, McAdams interpretó a la doctora Christine Palmer, la colega e interés amoroso de Stephen Strange, en la primera película de Doctor Strange.

En ese sentido, con este regreso McAdams se sumaría a Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor, quienes también aparecerán en la secuela para repetir sus papeles de la primera entrega como Wong y Karl Mordo, respectivamente.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness será dirigida por Sam Raimi (Spider-Man) y, además de contar nuevamente con Cumberbatch en el rol titular, se enlazará con otras producciones de Marvel Studios mediante la aparición de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Actualmente el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está fijado para 2022.