Rian Johnson recordó sus conversaciones con Mark Hamill sobre Luke Skywalker durante el desarrollo de The Last Jedi: “Fue aterrador”

En el contexto de la promoción de Glass Onion, Rian Johnson no solo ha aprovechado de defender su propuesta para el Episodio 8 de Star Wars y remarcar que los planes para su nueva trilogía seguirían en pie, sino que también tuvo la oportunidad de recordar sus conversaciones con Mark Hamill sobre la historia de Luke Skywalker en The Last Jedi.

Como recordarán en la segunda película de la trilogía de secuelas de Star Wars, Johnson apostó por presentar a una versión de Luke Skywalker que distaba del héroe que muchos recordaban a partir de lo que fue Return of the Jedi e incluso las novelas del viejo canon de la franquicia espacial.

Según Johnson ese arco para Luke tenía como propósito reflexionar sobre el mito del jedi, pero no todos lo vieron así e incluso el propio actor detrás del personaje, Mark Hamill, manifestó su descontento con aspectos de esa propuesta.

Pero al ser consultado sobre cómo fue trabajar con Hamill, Johnson no quiso entrar en conflicto con el actor y manifestó que es difícil comprender lo que los protagonistas de la trilogía original sienten respecto a sus personajes de Star Wars.

“Estoy eligiendo mis palabras con cuidado, no para ser diplomático, pero no quiero enmarcar la experiencia de Mark de esto a través de mi lente porque no hay forma posible de que pueda ponerme en el lugar de Mark o Carrie (Fisher), habiendo vivido toda su vida siendo conocidos como estos personajes. Y cómo es interpretarlos primero a los veinte años, y luego regresar e interpretarlos en estas películas y que te entreguen un guión que dice: ‘Bueno, es esto ahora’... Nunca podré entender qué es esa experiencia. Es imposible”, señaló el director en una conversación con Emprie (vía The Direct).

En ese sentido, Johnson dijo comentó abordar el arco de Luke en The Last Jedi con Hamill fue aterrador porque aunque él estaba convencido de lo que quería contar, el actor plasmó buena parte de lo que es el jedi.

“Si Mark Hamill me está hablando de Luke Skywalker, lo escucharé, y tengo que pensar en eso y discutir con él e ir y venir. Y sondear genuinamente las profundidades de mi alma y lo que escribí y averiguar si esto parece correcto”, dijo Johnson. “Sin embargo, también recordando que, obviamente, creó el personaje en la pantalla, pero él es Mark Hamill, no es literalmente Luke Skywalker. Luke Skywalker vive como una creación en esa pantalla. Él es un mito. Y como tal, solo vive realmente en la mente de las personas que escuchan y de varias maneras creen ese mito. Y sé que lo era para mí. Entonces, es complicado. Pero quiero decir, la respuesta corta a tu pregunta es que fue jodidamente aterrador”.

Previamente Johnson había defendido su propuesta para The Last Jedi asegurando que estaba orgulloso de la película. “La intención final no era despojarse (de ese mito), la intención era llegar al poder básico y fundamental del mito. Y finalmente espero que la película sea una afirmación del poder del mito de Star Wars en nuestras vidas”, indicó el director.