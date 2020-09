Scarlett Johansson recordó que se enteró de la muerte de Black Widow antes de filmar Infinity War

La muerte de Black Widow es un momento clave en Avengers: Endagme y ciertamente fue un dato que Marvel Studios guardó con recelo hasta el estreno de la película.

Pero mientras los fanáticos recién se enteraron del destino de Natasha Romanoff cuando la cuarta entrega de la franquicia de los Vengadores llegó a los cines en el primer semestre de 2019, la interprete de Black Widow supo lo que pasaría con su personaje mucho antes de comenzar a filmar la película que antecedió a Avengers: Endagme.

En una nueva entrevista con Empire (vía Digital Spy) a propósito de la película en solitario de Black Widow, Scarlett Johansson relató que se enteró del destino de Black Widow antes del rodaje de Infinity War.

“Fue antes de rodar Infinity War que me enteré de lo que iba a pasar en Endgame”, señaló la actriz. “Kevin (Feige, el presidente de Marvel Studios) me llamó y me dijo: ‘Mira, obviamente estamos en un punto donde va a haber grandes sacrificios y grandes pérdidas’. Todos habíamos anticipado eso. Así que no parecía extraño. Tenía sentido para mí, supongo, aunque estaba triste por ello”.

“Pero después de colgar el teléfono recuerdo que pensé: ‘Okay, supongo que soy yo’. Y me llevó un minuto procesarlo. Fue agridulce, pero no fue un shock”, sentenció Johansson.

Esta no es la primera vez que la actriz cuenta está anécdota y en una entrevista con Vanity Fair en 2019, Johansson señaló que la llamada de Feige “me sorprendió, pero tampoco me sorprendió al mismo tiempo”

ya que cree que “todos sabíamos que iba a haber grandes pérdidas” en la conclusión de la Saga del Infinito.

Scarlett Johansson comenzó a interpretar a Black Widow en 2010 en el marco de Iron man 2, de ahí en adelante la actriz continuó dando vida a Natasha Romanoff en The Avengers, Capitán America, Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

En esa última cinta, Romanoff se sacrificó para que los héroes pudieran obtener la gema del alma y aunque su historia en esa parte de la línea de tiempo del MCU aparentemente esta finalizada, la ex-espía volverá a la pantalla grande con una nueva aventura en solitario que explorará su historia previa a las batallas de los Vengadores con Thanos.

Después de retrasos debido a la pandemia, actualmente Black Widow planea estrenarse en noviembre.