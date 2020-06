Sony, Naughty Dog, Riot Games y Microsoft se manifiestan por el #BlackLivesMatter

Varios estudios relacionados con el mundo de los videojuegos se han manifestado en contra del racismo y a favor de las manifestaciones que se han tomado Estados Unidos bajo la consigna #BlackLivesMatters, luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Entre los estudios que se han manifestado al respecto se encuentra Microsoft, Sony, Riot Games, Naughty Dog, entre otros, todos los cuales han publicado comunicados a través de sus redes sociales.

Desde Sony a través de su cuenta oficial de Twitter apuntaron que “quedarse callados ante la violencia y el racismo que las personas afroamericanas experimentan es ser cómplice”, agregando que “nosotros solidarizamos hoy y cada día con la comunidad de color”.

En la misma línea, Naughty Dog, el estudio tras The Last of Us 2, y que pertenece a Sony señaló “No es tiempo para que ninguno de nosotros permanezca en silencio”, agregando que “muchos han perdido a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres y madres”.

Por otro lado, desde Riot Games, señalaron que solidarizan con la comunidad de color y están contra todos los actos de injusticia, racismo, prejuicios y odio. “El silencio no es una opción”.

Desde EA Sports también se refirieron señalando que optaron por retrasar la presentación de Madden NFL 21 a modo de apoyo a Black Lives Matter.