Star Wars explorará la vida de Yoda con un nuevo cómic centrado en el legendario Jedi

Pese a que durante los últimos años Grogu ha eclipsado un poco a su figura, Yoda sigue siendo uno de los personajes más icónicos de Star Wars y durante este año la franquicia finalmente pretende recordar la importancia de ese Maestro Jedi de la mano de un nuevo cómic.

Recientemente Marvel anunció que durante el próximo mes de octubre planea presentar al primer número de Star Wars: Yoda, una nueva serie limitada de diez números que explorará distintas etapas de la vida del personaje.

En ese sentido, la historia de Star Wars: Yoda estará dividida en tres arcos enfocados en momentos claves de la vida de Yoda. El primer arco estará ambientado en la época de la Alta República y será escrito por Cavan Scott además de contar con dibujos de Nico Leon. Todo mientras que Jody Houser, Marc Guggenheim, Luke Ross y Alessandro Miracol conformarán a los equipos creativo para las otras historias que pretenden abordar períodos de Star Wars como el final de las Guerras Clon.

Dada esa extensa exploración de la vida de Yoda que pretende concretar este cómic, Marvel promete que Star Wars: Yoda “revelará aspectos inexplorados de la historia del Maestro Jedi y arrojará nueva luz sobre el misterio que rodeó al icónico personaje desde su debut”.

Pero aunque sería fácil especular que aquí finalmente se podría revelar la historia de la especia de Yoda, eso es solo una especulación y lo único cierto es que este relato se enmarcará en los recuerdos de Yoda sobre su pasado en los momentos previos a la llegada de Luke a Dagobah en The Empire Strikes Back.

“Él ha estado solo durante mucho tiempo con solo sus pensamientos y su arrepentimiento para mantenerle compañía. (Ok, solo sus pensamientos y arrepentimientos y muchas serpientes, pero se entiende lo que quiero decir). Me parece fascinante. Es un ser muy diferente al que vemos incluso al final de [Star Wars: Revenge of the Sith]. Como todos nosotros, está envejeciendo, se ha vuelto más establecido en sus formas y sus suposiciones, y sus frustraciones son obvias. Es interesante pensar cómo llegó allí”, tanteó Scott en una conversación con el sitio web de Star Wars.

La portada de Star Wars: Yoda #1 fue realizada por Phil Noto y a continuación también pueden revisar algunos acercamientos al interior de ese número.

Star Wars: Yoda #1 será publicado en octubre.