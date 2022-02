Supermassive Games estaría trabajando en un nuevo juego llamado The Quarry

Al parecer Supermassive Games estaría trabajando en un juego, el cual no pertenece a la saga The Dark Pictures Anthology, y tendría por nombre The Quarry.

La información proviene desde un reciente registro de derechos de autor realizado por la desarrolladora bajo el nombre ‘The Quarry’.

Este nuevo juego sería el primero fuera de los juegos de The Dark Pictures, desde 2019, y se conoce a tan sólo semanas de que desde la compañía registraran los diferentes nombres para las entregas de The Dark Pictures.

En cuanto a la saga de The Dark Pictures, esta comenzó con Man of Medan en 2019, y continuó con Little Hope y House of Ashes, mientras que para este año se espera que llegue The Devil in Me, el cual ha sido calificado como el último capítulo de esta temporada.