Tales of the Walking Dead sumó a Olivia Munn, Jessie T. Usher y más actores a su reparto

De acuerdo a Variety, AMC contrató a Olivia Munn, Jessie T. Usher, Embeth Davidtz, Danny Ramirez y Loan Chabanol para que aparezcan en Tales of the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead no solo será un nuevo spin-off de The Walking Dead, sino que también será la primera serie antológica con capítulos independientes entre sí en esta franquicia. Previamente ya habían confirmado en el reparto a Anthony Edwards, Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Poppy Liu y Daniella Pineda.

Channing Powell será el showrunner y productor ejecutivo de la serie junto al director de la franquicia, Scott M. Gimple. La primera temporada tendrá seis episodios.

“Olivia, Danny, Loan, Embeth y Jessie son los últimos talentos masivos que darán vida a nuevos mundos de The Walking Dead con historias grandes, atrevidas, diferentes, emocionales, impactantes, aterradoras y locas. Estamos emocionados de que vengan a caminar con nosotros”, dijo Gimple en un comunicado.

“De alguna manera, hemos tenido suerte con el mejor elenco: Olivia, Jessie, Embeth, Danny, Loan”, agregó Powell. “Esperábamos que estos episodios se sintieran como pequeñas películas únicas y con esta gama de actores, vamos por buen camino”.

Tales of The Walking Dead llegará a mitad de año mediante AMC.