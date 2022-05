The CW todavía no decide si The Flash terminará con su novena temporada

Pese a que durante meses se ha especulado que la novena temporada será el último ciclo de The Flash, desde The CW siguen insistiendo que todavía no hay una determinación al respecto.

Durante su presentación para los inversionistas, la cadena detrás del Arrowverso no solo remarcó en que planea seguir realizando series de superhéroes basadas en los cómics de DC, sino que también aseguró que, a diferencia de Legends of Tomorrow y Riverdale, The Flash no ha sido cancelada ni tampoco se ha garantizado que la temporada 9 será su final.

Según recoge The Hollywood Reporter, durante la presentación de The CW ante sus inversionistas el presidente del canal, Mark Pedowitz, fue consultado sobre si The Flash terminará con su novena temporada y señaló: “Es demasiado pronto para decirlo”.

De acuerdo a la misma presentación, The Flash no presentará su novena temporada hasta el próximo ciclo televisivo en 2023 y por ende hay un espacio para decidir qué pasará con el programa encabezado por Grant Gustin.

En ese sentido, Deadline indica que Pedowitz también comentó que pronto planea conversar con el showrunner de The Flash, Eric Wallace, y el productor Gerg Berlanti sobre el futuro de la serie. Todo mientras reiteró que “no tenemos ninguna determinación sobre si esta (la novena) puede ser la temporada final”.

The Flash arrancó en 2014 como la segunda serie de The CW enmarcada en el denominado “Arrowverso”. Originalmente los acuerdos con el elenco de la serie solo contemplaban ocho ciclos por lo que la novena temporada ya es un extra que parecía poco probable y por ende un décimo ciclo sigue generando dudas más allá de lo que señalar el canal.