The Witcher no quiere extenderse más allá de los libros de Andrzej Sapkowski

Aunque la segunda temporada de la serie recién se estrenó en Netflix, The Witcher ya cuenta con la aprobación del streaming para realizar su tercer ciclo e incluso días atrás la propia showrunner del programa, Lauren Schmidt Hissrich, indicó que el equipo creativo ya estaba trabajando en los próximos episodios de la serie de Geralt de Rivia.

Pero ¿por cuántas temporadas podría extenderse The Witcher? Desde The Wrap decidieron preguntarle directamente eso a Hissrich y aunque no comprometió un número, la productora indicó que no quieren extenderse más allá de los libros de Andrzej Sapkowski.

“Siempre he dicho que quiero terminar nuestras historias en el mismo lugar en que Andrzej Sapkowski terminó la suya”, dijo Hissrich. “Simplemente no siento la necesidad de que sigamos creando historias después de su final intencional. Lo curioso es, por supuesto, que desde que hemos estado trabajando en la serie, ha lanzado dos libros nuevos. Estamos tratando de ser un poco flexibles con eso“.

Es decir, aunque aún podría quedar un buen trecho por delante para la serie principal del universo de The Witcher, la idea es que está producción no se extienda más allá del material original. En ese sentido, Hissrich también reiteró que la tercera temporada estará basada en Time of Contempt.

“La temporada 3, creo que es realmente genial. Se basa en Time of Contempt y, en realidad, para mí es un libro que se adapta muy fácilmente. Hay un montón de acción, hay un montón de cosas que te dejarán boquiabierto cuando llegas a ellas. Así que realmente estamos dejando que eso dirija nuestra narración. La temporada 3, por ejemplo, tiene lugar en una línea de tiempo muy, muy pequeña. No pasa mucho tiempo, porque no es necesario”, adelantó la showrunner.

Pero claro eso no significa que la franquicia de The Wicther terminará pronto porque, aparte de los planes para esa nueva temporada de la serie, Netflix también desarrolló al spin-off Blood Origin y planea realizar otra película animada.