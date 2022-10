Twister 2 ya es una realidad

Una de las películas más exitosas de 1996, aquella que solo fue superada por el hit de “El Día de la Independencia”, tendrá una secuela. Twister, la película de acción sobre un grupo de cazadores de tornados, la cual fue dirigida por Jan De Bont (Máxima Velocidad), será el foco de una nueva película luego de un acuerdo entre el estudio Universal y la productora Amblin de Steven Spielberg.

De acuerdo a Deadline, el estudio y la casa productora darán forma a un proyecto que será conocido simplemente como Twisters. Para esta iniciativa esperan contar con la actriz Helen Hunt, protagonista del original, ya que la historia se enfocaría en la hija que esta tuvo con el personaje que interpretó Bill Paxton. Al igual que sus padres, la joven también sería una cazadora de tormentas.

Por ahora las compañías estarían reuniéndose con diversos directores. Entre los nombres que suenan están el dueto conformado por immy Chin & Elizabeth Chai Vaserhelyi, quienes hicieron el documental Free Solo, Dan Trachtenberg (Prey) y Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee).

Además, la iniciativa surge a partir de un guión de Mark L.-Smith (The Revenant), que habría entusiasmado a Spielberg. y en algún momento tuvo como director a Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), pero este último tuvo que abandonar el proyecto debido a su nueva película sobre la Formula Uno con Brad Pitt.

El portal agrega que la película será co-financiada por Universal y Warner Bros, aunque el primer estudio tendrá el control creativo del proyecto que será producido por el reconocido productor Frank Marshall.