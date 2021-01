Un nuevo juego relacionado con PUBG llegará a PC y consolas en 2022

Kim Chang-han, director ejecutivo de Krafton, la empresa surcoreana a la que pertenece PUBG Corp, apuntó en una reciente entrevista que están trabajando en otro juego “relacionado con PUBG” el cual llegará a PC y consolas en 2022.

El anuncio lo realizó en conversación con Bloomberg, y se refiere a “otro”, ya que en el marco de The Game Awards 2020, es que fue presentado The Callisto Protocol, un juego del creador de Dead Space, el cual formará parte del universo de PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Pero esto no es todo, ya que según mencionó, que otro battle royale llegará a dispositivos móviles este 2021. El ejecutivo no entrega más detalles de estos juegos, ya que el foco no son los anuncios, sino la salida a la bolsa de Krafton a finales del 2021.

Por el momento sólo queda esperar para ver que es lo que se viene por parte de la compañía, mientras esta continúa cosechando el éxito de PUBG Mobile, juego que alcanzó los 600 millones de jugadores en julio del 2020, mientras que en la versión de PC y consolas, este ya suma 70 millones de copias vendidas.