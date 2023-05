Un nuevo reporte sostiene que The CW podría cancelar Superman & Lois y Gotham Knights

Días atrás les contamos que Superman & Lois enfrentaba un futuro incierto ante los cambios impulsados por la nueva administración de The CW. Bueno, aunque la serie todavía sigue emitiendo su tercera temporada, un nuevo reporte sostiene que The CW podría cancelar a esa producción y Gotham Knights.

De acuerdo a Variety, siguiendo las recientes cancelaciones de The Winchesters y Kung Fu, el panorama no sería alentador para el resto de las series que están vigentes en la girlla de The CW y tanto Superman & Lois y Gotham Knights como All American: Homecoming podrían ser canceladas.

Concretamente el reporte dice: “Los programas ‘All American: Homecoming’, ‘Superman & Lois’ y ‘Gotham Knights’ todavía esperan noticias sobre su destino, aunque no se espera que ninguno continúe en este momento”.

Así, aunque todavía no hay informaciones oficiales, el escenario claramente es desalentador para los fanáticos que esperaban más de esas series de DC. Después de todo, aunque nunca se garantizó la continuidad de ninguna de esas producciones más allá de sus temporadas actuales, al menos en el caso de Superman & Lois desde DC Studios, la nueva división a cargo de las adaptaciones de DC, estaban a favor de más de esa historia sobre Clark Kent y su familia.