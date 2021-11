Una historia diferente, pero con las mismas dosis de riesgo: Las claves de “Mi pobre y dulce angelito” según su elenco

Este viernes 12 de noviembre será estrenada “Mi pobre y dulce angelito”, una película original de Disney+ que se sumará a la franquicia que en Latinoamérica es conocida como Mi pobre angelito.

Protagonizada por Ellie Kemper, Rob Delaney y Archie Yates, quien interpreta al niño al centro de la historia, la película se nutre de la tradición impuesta por la película original protagonizada por Macaulay Culkin para dar cuenta de un hogar que debe ser protegido de dos ladrones.

Pero aunque la película está recargada de elementos que rememoran a las primeras entregas dirigidas por Chris Columbus, y escritas por el recordado John Hughes, esta producción cambia algunas cosas de la dinámica base. Por ejemplo, los dos invasores no son realmente unos ladrones de poca monta, ya que en esta ocasión se trata de un matrimonio con problemas económicos que ponen en riesgo a su hogar y que quieren recuperar un muñeco que perdieron. Una pieza de colección que podría valer cientos de miles de dólares.

“Yo creo que nuestra misión está inspirada en la bondad, nuestros motivos son buenos, queremos salvar nuestra familia”, explicó Ellie Kemper, quien interpreta a una de las integrantes del matrimonio Fritzovski. “Pero diciendo eso, para mi sí hay un villano en la película y es interpretado por Archie Yates y el nombre de su personaje es Max Mercer”, bromeó Rob Delaney, quien interpreta a Jeff, el marido del personaje de Kemper.

“Durante la filmación, y no me defino a mi como un actor de método, todo el tiempo pensaba: Oh, Max es el enemigo. Así que cuando vi la versión final y sientes simpatía hacia Max, yo estaba: ¡Este debe ser una película diferente!”, explicó.

En ese sentido, como parte de una conferencia de prensa realizada de cara al lanzamiento de la película, el elenco de esta producción destacó además que siempre tuvieron en cuenta al original. “Tomé un montón de inspiración de las películas originales, las veo religiosamente todos los años en Navidad, así que para mi fue muy fácil, pero se supone que Max Mercer es un personaje completamente distinto de Kevin McAllister. Aunque quería ser el clásico [Hace el gesto de ponerse las manos en la cara] ¡Aaaaah!, también quería que fuese original y un poco distinto, porque esta película está en el mismo universo, pero es una historia completamente diferente”, explicó Archie Yates, quien previamente participó en “Jojo Rabbit”.

“Las acrobacias y las cosas que le pasan a nuestros personajes son verdaderamente horribles. Max, por definición, lo que nos hace es tortura. Lo que hace está prohibido, penado bajo la Convención de Ginebra”, bromeó Delaney. “En términos de Mi Pobre Angelito, nosotros queríamos tener ese peligro real y fue fácil de hacer, porque tienes proyectiles dirigidos a tu cabeza a mucha velocidad, cayendo desde gran altura, fuego real y hielo, así que nos enfocamos en que el riesgo fuese parte de esta historia”.

Respecto a esas acrobacias que deben sufrir los invasores, Delaney también explicó que comenzaron un entrenamiento antes de empezar las filmaciones para la película. “Se nos requirió hacer muchas de las acrobacias en la película. Sí, dobles de acción profesionales las hicieron también, y si nosotros las hacíamos mal las editaban para agregarlos, pero realmente nos pusieron a través de ellas, lo que me impactó ya que supuse que solo tendría que aparecer para las réplicas humorísticas”, explicó el actor sobre una experiencia que definió como “aterradora, educacional y divertida”.

“Yo no había hecho nada como esto, así que fue un desafío, pero también divertido y atlético de formas en que no estaba esperando”, recalcó Kemper.

“Mi pobre y dulce angelito” se estrenará este viernes 12 de noviembre en el marco de una jornada de conmemoración de los dos años de Disney+.