Vean la inquietante escena de inicio de Spiral: From the Book of Saw

Arrancar su propia lengua o morir arrollado por un tren, esa es la decisión que tiene que tomar un policía corrupto en los primeros minutos de Spiral, la nueva película de Saw.

Durante este martes y con miras al estreno programado para el próximo viernes en Estados Unidos, Lionsgate dio a conocer el comienzo de la película que será protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson. Pero en esta secuencia no aparecen los personajes de aquellos actores sino que todo se enfoca en un policía que es capturado por el misterioso imitador de Jigsaw.

Como mencionamos al inicio de esta nota, el sujeto es atrapado y debe tomar una decisión: arrancarse dolorosamente su lengua o morir arrollado por un tren que se aproxima a toda velocidad.

No les contaremos la resolución final, pero si quieren ver el clip les advertimos que hay una buena dosis de sangre y tensión:

Spiral: From the Book of Saw fue dirigida por Darren Lynn Bousman (Saw II-IV) y su sinopsis dice:

“Un cerebro criminal desata una forma retorcida de justicia en Spiral, el nuevo y aterrador capítulo del libro de Saw. Trabajando a la sombra de su padre, un estimado veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el descarado detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre asesinatos que recuerdan inquietantemente al espantoso pasado de la ciudad. Inconscientemente atrapado en un misterio cada vez más profundo, Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino”.

Esta película se estrenará en cines durante el próximo 14 de mayo en Estados Unidos.