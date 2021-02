Yara Flor tendrá su propio cómic como Wonder Girl a partir de mayo

DC Comics comenzó a contar la historia de Yara Flor en Future State, el evento que explora los futuros posibles del Universo de la editorial y que introdujo a ese personaje como la nueva Wonder Woman. Pero la casa de la Liga de la Justicia volverá a sus publicaciones regulares el próximo mes de marzo y no quiere dejar a Yara Flor fuera de sus planes para los próximos meses.

Es por eso que durante este miércoles DC anunció que lanzará un nuevo cómic centrado en la heroína. Pero no esperen que esta nueva serie regular muestre más aventuras de Yara Flor como Wonder Woman y que con una ambientación en el presente del Universo DC, la heroína adoptará el nombre de Wonder Girl.

De acuerdo a lo revelado por DC, el cómic de Wonder Girl será escrito y dibujado por Joëlle Jones (Catwoman, Future State: Wonder Woman) y esta es la descripción de su primer número:

“Criada en la lejana tierra de Boise, Idaho, Yara siempre ha sentido que algo le faltaba a su vida, y ahora se dirige a Brasil para encontrarlo. Poco sabe ella que su llegada desencadenará una serie de eventos que cambiarán el mundo de Wonder Woman para siempre.

Su regreso ha sido profetizado, y con esa profecía llega la atención indivisa de los dioses benevolentes de los panteones más allá. El peligro acecha en cada esquina, pero ¿está esta joven heroína lista para su viaje? ¡Descúbrelo en un número de debut que no te puedes perder!”

Wonder Girl #1 será publicado en mayo, pero DC promete que comenzará a explorar el inicio de la historia de Yara Flor en Infinite Frontier #0, un cómic que saldrá en marzo y dará pie a la nueva etapa de la editorial.

De hecho, la compañía también reveló este acercamiento a la aparición de Yara en Infinite Frontier #0.

Infinite Frontier #0 será publicado el 2 de marzo y Wonder Girl #1 saldrá el 18 de mayo