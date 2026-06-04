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    Audi Nuvolari: ¿qué tal este superdeportivo híbrido de 1.000 hp?

    Limitado a solo 499 unidades, el nuevo modelo combina un motor V8 biturbo con tres propulsores eléctricos, tecnologías derivadas de la Fórmula Uno y una velocidad máxima superior a los 350 km/h.

     

    La electrificación también puede ser sinónimo de prestaciones extremas. Así lo demuestra el nuevo Audi Nuvolari, un exclusivo superdeportivo de producción limitada que se convierte en el modelo más potente y rápido de la historia de la firma alemana, integrando soluciones técnicas inspiradas directamente en la Fórmula Uno.

    Con una configuración de motor central y una arquitectura diseñada para el máximo rendimiento, el bólido marca un nuevo capítulo dentro del segmento de los superdeportivos de altas prestaciones. Su sistema de propulsión híbrido desarrolla un total de 1.001 hp gracias a la combinación de un motor V8 biturbo de 4.0 litros y tres motores eléctricos de flujo axial.

    AUDI AG

    El bloque térmico entrega 800 hp y 730 Nm de torque, mientras que los motores eléctricos complementan el conjunto para ofrecer una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,6 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos. La velocidad máxima supera los 350 km/h.

    Uno de los elementos más avanzados del modelo es el sistema quattro Predictive Ride, una evolución de la tradicional tracción integral de Audi. Mediante sensores que monitorean constantemente variables como aceleración, ángulo de dirección, adherencia y movimiento de la carrocería, el sistema anticipa pérdidas de tracción y ajusta de forma proactiva la distribución del torque, la actuación de los frenos y la aerodinámica activa.

    AUDI AG

    La aerodinámica es otro de los grandes protagonistas. El Nuvolari incorpora un alerón trasero adaptativo con tres configuraciones, sistema DRS inspirado en la Fórmula Uno y soluciones específicas para maximizar la carga aerodinámica. En su configuración más agresiva, puede generar más de 400 kilos de apoyo aerodinámico.

    La construcción también apuesta por la innovación. El superdeportivo utiliza una evolución de la estructura Audi Space Frame combinada con una carrocería fabricada casi íntegramente en polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP), tecnología heredada de la competición que permite reducir peso y aumentar la rigidez estructural.

    AUDI AG

    El apartado dinámico se complementa con frenos Audi Ceramic Pro de última generación, equipados con discos carbocerámicos de gran tamaño y un sistema brake-by-wire capaz de integrar la recuperación de energía eléctrica con la frenada hidráulica tradicional.

    En el interior, la filosofía está completamente orientada al conductor. Materiales ligeros, asientos de fibra de carbono, controles físicos estratégicamente ubicados y una interfaz minimalista buscan maximizar la concentración al volante.

    AUDI AG

    Con producción limitada a 499 unidades, cada una de las cuales costará cerca de US$670 mil ($600 millones), y entregas programadas para 2027, el Audi Nuvolari representa el nuevo buque insignia de la marca y también una muestra de cómo la electrificación puede convivir con las máximas prestaciones y la emoción de conducción.

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