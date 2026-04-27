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    Baic presenta el BJ40 EREV con autonomía extendida en el Salón de Beijing

    El SUV cuenta con una batería de 40,3 kWh que permite recorrer hasta 152 km en modo 100% eléctrico, mientras que la autonomía total supera los 1.200 km.

     

    Otro paso en la electrificación de sus vehículos todoterreno es el que da Baic con el nuevo BJ40 EREV, una evolución que mantiene intacto su carácter robusto, pero incorpora tecnología de última generación tanto en desempeño como en seguridad.

    El modelo presentado en el Salón de Beijing 2026conserva su inconfundible diseño “square-box”, con líneas rectas, parrilla frontal de cinco ranuras y elementos clásicos del mundo off-road como la rueda de repuesto exterior y el portón trasero de apertura dividida. A esto se suman detalles modernos como las luces traseras en forma de “F”, que aportan identidad visual sin perder su esencia aventurera.

    En el interior, el salto es evidente. El habitáculo integra una arquitectura digital avanzada con tres pantallas: un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y dos pantallas de 12,8 pulgadas para el sistema central y el pasajero. El sistema de infoentretenimiento, impulsado por un chip Qualcomm Snapdragon 8155, permite interacción por voz mediante inteligencia artificial, mientras que el sistema de audio de 10 parlantes y el espejo retrovisor digital refuerzan la experiencia tecnológica a bordo.

    Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de la arquitectura “Yuanjing Intelligent”, que utiliza 26 sensores para habilitar funciones avanzadas de asistencia a la conducción. Entre ellas destacan el sistema NOA para conducción asistida en carretera, el estacionamiento inteligente y la memoria de aparcamiento, elevando significativamente los estándares de seguridad y confort.

    En lo mecánico, el BJ40 EREV apuesta por un sistema de autonomía extendida que combina un motor 1.5 turbo con dos motores eléctricos. Esta configuración entrega 548 hp y 655 Nm de torque, con una respuesta prácticamente instantánea. Su batería de 40,3 kWh permite recorrer hasta 152 km en modo 100% eléctrico, mientras que la autonomía total supera los 1.200 km.

    Pensado para condiciones exigentes, mantiene chasis de largueros y suma la plataforma Taiji, que integra la batería con un sistema de suspensión flexible para mejorar la absorción de impactos. Sus ángulos de ataque y salida de 38° y 37°, junto a 11 modos de conducción, aseguran un desempeño sólido en cualquier terreno.

    Más sobre:NoticiasBaicBJ40SUVOff-roadVehículos híbridosElectromovilidadSalón de Beijing 2026

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