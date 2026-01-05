BMW asume el control total de Alpina, para reforzar el lujo y el alto rendimiento

BMW completó el control total de Alpina, la firma reconocida por sus versiones de alto rendimiento de modelos de la casa de Munich, dando un paso más en una relación contractual que comenzó en 2022, cuando el grupo adquirió la compañía fundada por la familia Bovensiepen hace más de 60 años.

La primera parte del acuerdo finalizó hace unos días, con la producción de sus últimos modelos autónomos. Pero desde enero de 2026, opera ya oficialmente bajo el nombre BMW Alpina, integrándose al portafolio del grupo junto a BMW, Mini y Rolls-Royce.

En esta etapa inicial, la compañía se enfocará en la “activación de la marca”, mientras define los futuros modelos y características técnicas. El diseño estará liderado por Max Missoni, exjefe de Polestar, quien será el encargado de la estética y de la identidad visual.

Max Bublak

La marca ha indicado que sus modelos mantendrán un enfoque distinto al de la línea M, buscando entregar rendimiento destacado y confort de marcha, con características de conducción únicas.

Además, se ofrecerán opciones personalizadas, en línea con el trabajo que realiza Mercedes-Naybach, con materiales de alta calidad y atención en la artesanía, para que cada vehículo refleje el estilo y la identidad de su propietario.

A falta de confirmaciones oficiales, se especula que la nueva marca pondrá sus primeros esfuerzos en la Serie 7 o el SUV X7.