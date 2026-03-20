SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    BMW M eleva la exigencia en Chile con dos nuevas variantes CS

    Los nuevos M2 CS y M3 CS Touring llegan con ajustes en potencia, reducción de peso y configuraciones orientadas al alto desempeño, manteniendo su uso en condiciones cotidianas.

     
    UWE FISCHER

    Más potencia, menos peso y una puesta a punto más exigente marcan la llegada de dos nuevas ediciones CS de BMW al mercado chileno. Se trata de los M2 CS y M3 CS Touring, modelos que amplían la oferta de la división deportiva con configuraciones pensadas para quienes buscan una conducción más directa, sin dejar de lado la versatilidad.

    UWE FISCHER

    Ambos desarrollos responden a la filosofía CS (Competition Sport), que apunta a una reducción de masa, mejoras en la respuesta mecánica y ajustes en el comportamiento dinámico. La llegada de estas versiones se enmarca en una estrategia que busca ampliar la oferta de variantes de alto desempeño dentro del portafolio local.

    “Los modelos CS ofrecen una experiencia de conducción aún más intensa que las versiones Competition, con una puesta a punto enfocada en el rendimiento, sin perder su homologación para uso cotidiano”, señaló Óscar Blu, gerente general de Grupo BMW Chile.

    UWE FISCHER

    En el caso del M2 CS, se mantiene la tracción trasera como eje central de su propuesta, junto a un motor de seis cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo que eleva su potencia respecto a otras variantes de la gama. A esto se suma un trabajo en reducción de peso mediante el uso de componentes en fibra de carbono y ajustes específicos en el chasis, que buscan mejorar la precisión en curva y la estabilidad a alta velocidad.

    UWE FISCHER

    El M3 CS Touring, en tanto, introduce una configuración menos habitual dentro de la familia CS al incorporar carrocería familiar. En este caso, el enfoque combina prestaciones de alto nivel con mayor versatilidad interior, integrando tracción total M xDrive y una transmisión automática de ocho velocidades. La arquitectura también considera materiales livianos derivados del automovilismo y una calibración electrónica orientada a optimizar la respuesta en distintos escenarios de conducción.

    En ambos modelos, la tecnología juega un rol relevante en la experiencia al volante. Sistemas de control dinámico, modos de manejo configurables y soluciones de asistencia permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones de uso, ya sea en ciudad, carretera o circuito.

    La llegada de estas versiones también responde al desempeño que ha mostrado el mercado chileno en la comercialización de modelos de la división M en los últimos años, lo que ha llevado a la marca a incorporar configuraciones más especializadas dentro de su oferta.

    La producción de estas ediciones estará limitada a un periodo acotado, lo que define su disponibilidad en mercados seleccionados, incluido Chile, donde ya se proyecta su arribo dentro del calendario comercial de la marca.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosBMWBMW MM2 CSM3 CS Touringautos deportivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado

    Defensoría de la Niñez anuncia querellas por tres homicidios que involucraron a menores esta semana

    Tras reunión con fiscal Valencia: ACHM solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    Paciente es ingresada a la UCI tras procedimiento en clínica estética en Providencia: había sido clausurada en 2024

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado
    Chile

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado

    Defensoría de la Niñez anuncia querellas por tres homicidios que involucraron a menores esta semana

    Tras reunión con fiscal Valencia: ACHM solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda
    Negocios

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    “Jerarquía internacional”: la U oficializa el arribo de Fernando Gago
    El Deportivo

    “Jerarquía internacional”: la U oficializa el arribo de Fernando Gago

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena en el estreno de la Copa de la Liga

    Garnero aborda el grupo de la UC en la Libertadores: “Son nombres fuertes, pero la realidad no está a la altura de la historia”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago
    Cultura y entretención

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén
    Mundo

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

    Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal