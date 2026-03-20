BMW M eleva la exigencia en Chile con dos nuevas variantes CS

Más potencia, menos peso y una puesta a punto más exigente marcan la llegada de dos nuevas ediciones CS de BMW al mercado chileno. Se trata de los M2 CS y M3 CS Touring, modelos que amplían la oferta de la división deportiva con configuraciones pensadas para quienes buscan una conducción más directa, sin dejar de lado la versatilidad.

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Ambos desarrollos responden a la filosofía CS (Competition Sport), que apunta a una reducción de masa, mejoras en la respuesta mecánica y ajustes en el comportamiento dinámico. La llegada de estas versiones se enmarca en una estrategia que busca ampliar la oferta de variantes de alto desempeño dentro del portafolio local.

“Los modelos CS ofrecen una experiencia de conducción aún más intensa que las versiones Competition, con una puesta a punto enfocada en el rendimiento, sin perder su homologación para uso cotidiano”, señaló Óscar Blu, gerente general de Grupo BMW Chile.

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En el caso del M2 CS, se mantiene la tracción trasera como eje central de su propuesta, junto a un motor de seis cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo que eleva su potencia respecto a otras variantes de la gama. A esto se suma un trabajo en reducción de peso mediante el uso de componentes en fibra de carbono y ajustes específicos en el chasis, que buscan mejorar la precisión en curva y la estabilidad a alta velocidad.

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El M3 CS Touring, en tanto, introduce una configuración menos habitual dentro de la familia CS al incorporar carrocería familiar. En este caso, el enfoque combina prestaciones de alto nivel con mayor versatilidad interior, integrando tracción total M xDrive y una transmisión automática de ocho velocidades. La arquitectura también considera materiales livianos derivados del automovilismo y una calibración electrónica orientada a optimizar la respuesta en distintos escenarios de conducción.

En ambos modelos, la tecnología juega un rol relevante en la experiencia al volante. Sistemas de control dinámico, modos de manejo configurables y soluciones de asistencia permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones de uso, ya sea en ciudad, carretera o circuito.

La llegada de estas versiones también responde al desempeño que ha mostrado el mercado chileno en la comercialización de modelos de la división M en los últimos años, lo que ha llevado a la marca a incorporar configuraciones más especializadas dentro de su oferta.

La producción de estas ediciones estará limitada a un periodo acotado, lo que define su disponibilidad en mercados seleccionados, incluido Chile, donde ya se proyecta su arribo dentro del calendario comercial de la marca.