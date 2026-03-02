SUSCRÍBETE
    Bugatti W16 Mistral La Perle Rare: la millonaria joya que despide al legendario W16

    El descapotable más rápido del mundo llega con una versión de 1.600 CV y un trabajo artesanal detallista para cerrar una de las eras más icónica de la marca francesa.

     

    La alta ingeniería automotriz suma una pieza extraordinaria con el Bugatti W16 Mistral La Perle Rare, un ejemplar único que eleva el programa de personalización Sur Mesure a su máxima expresión. El modelo representa el adiós definitivo al mítico motor W16 en un modelo descapotable.

    Desarrollado sobre la base del W16 Mistral, este roadster mantiene intacta la mecánica que lo convirtió en referente absoluto: un bloque 8.0 litros de cuatro turbos capaz de entregar 1.600 caballos de fuerza y 1.600 Nm de par, gestionados por una transmisión de doble embrague y tracción integral.

    Las cifras hablan por sí solas: acelera de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y supera holgadamente los 400 km/h. Fue así como en 2024 se ubicó como el descapotable más rápido del mundo (453,91 km/h).

    Pero en La Perle Rare el protagonismo no está solo bajo el capó. Su carrocería luce un acabado nacarado bicolor de enorme complejidad técnica: un blanco cálido en la zona inferior y un dorado perlado en la superior, unidos por delicadas líneas pintadas a mano que evocan reflejos en movimiento.

    El proceso demandó cientos de horas de trabajo artesanal para lograr la profundidad y fluidez visual que distingue a esta unidad.

    El interior replica ese nivel de detalle. La fibra de carbono visible recibe un tratamiento lacado en tono claro, acompañado de acentos dorados y una iluminación ambiental que realza la atmósfera de exclusividad.

    Cada superficie, costura y grabado fue concebido para dialogar con la estética exterior, creando una experiencia coherente y sofisticada.

    El proyecto comenzó a gestarse tras una presentación privada durante el Pebble Beach Concours d’Elegance, donde el cliente definió junto al equipo creativo los lineamientos de esta pieza irrepetible.

    Como guiño histórico, la figura del elefante danzante diseñada por Rembrandt Bugatti aparece integrada en distintos detalles, conectando el legado artístico de la familia con la tecnología contemporánea.

    Con solo 99 Mistral fabricados y todos adjudicados antes de iniciar entregas, La Perle Rare se convierte en el epílogo brillante de una era que definió el estándar absoluto de los hiperdeportivos modernos.

    El costo de esta joya única es de cinco millones de euros.

