Cayenne Eléctrico: el Porsche más potente inaugura una nueva era para la marca

El esperado lanzamiento del nuevo Cayenne Eléctrico representa uno de los hitos más ambiciosos de Porsche. El SUV que inaugura la electrificación total dentro de la familia Cayenne, se posiciona como el modelo de producción más potente creado por la firma alemana, alcanzando cifras que lo hacen parecer un deportivo.

En su versión turbo, su sistema de propulsión entrega hasta 850 kW (1156 HP), puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, cuenta con hasta 400 kW de potencia de carga y 642 kilómetros de autonomía.

El modelo de entrada, por su cuenta, tiene 300 kW (408 HP) en operación normal y 325 kW (442 HP) y 835 Nm de torque con Launch Control; su aceleración de 0–100 km/h es en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

La batería de 113 kWh, de 800 voltios, posibilita cargas ultrarrápidas que permiten recuperar hasta el 80% en menos de 16 minutos, además de incorporar por primera vez la opción de carga inalámbrica inductiva.

A ello se suma una capacidad de recuperación energética parecida a los vehículos de competición, gracias a la experiencia de la firma acumulada en la Fórmula E, permitiendo que la mayoría de las frenadas cotidianas sean gestionadas únicamente por los motores eléctricos.

El modelo también destaca por su versatilidad, al combinar suspensión neumática adaptativa, dirección trasera opcional y sistemas activos que estabilizan la carrocería para asegurar comodidad, precisión y seguridad en cualquier terreno.

En diseño, el Cayenne Eléctrico evoluciona sin perder identidad. Líneas más limpias, aerodinámica optimizada y detalles exclusivos para la versión Turbo refuerzan su presencia, mientras que el habitáculo eleva la experiencia digital con el nuevo Flow Display, la mayor superficie de pantallas integrada en un Porsche hasta la fecha. A esto se agregan innovaciones como los Mood Modes, la calefacción por paneles y opciones de personalización ampliadas.

Con el Cayenne Eléctrico, Porsche busca que la deportividad, la eficiencia y la tecnología convivan en un solo SUV que quiere marca época.