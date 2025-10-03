CEO de Ford y el futuro de los autos eléctricos en EE.UU.: “No me sorprendería que las ventas se redujeran”

Ford vive un momento de reflexión y reconversión. El CEO Jim Farley ha señalado que las recientes decisiones políticas del gobierno de Donald Trump, como la eliminación de incentivos fiscales para los consumidores y normas sobre emisiones más laxas, podrían debilitar la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos y hasta reducir la cuota de mercado de automóviles de cero emisiones a la mitad.

“No me sorprendería que las ventas de autos eléctricos bajaran al 5%”, dijo el ejecutivo. Hoy las comercializaciones rondan entre el 10% y el 12% del mercado.

Jim Farley, Consejero Delegado de Ford, durante la presentación en 2021 de la fábrica de Tennessee que construirá camiones eléctricos y baterías. FOTO: MARK HUMPHREY/ASSOCIATED PRESS

En ese escenario, la marca del óvalo azul evalúa priorizar la “electrificación parcial” —híbridos o híbridos enchufables— como estrategia más viable frente a la incertidumbre normativa.

Las palabras de Farley no son retórica. La eliminación del crédito fiscal de US$ 7.500, combinada con una relajación de los estándares de emisiones, amenaza con afectar directamente el apetito del consumidor por lo eléctrico.

De acuerdo a un artículo aparecido en Bloomberg, la división de Ford Model-e perdió US$1.300 millones en el segundo trimestre y anticipa que podría llegar hasta US$5.500.

Farley, además, asume que China lleva el protagonismo y que se ve difícil quitárselo, menos con las políticas del gobierno de su país.

“La realidad competitiva es que los chinos son el gigante asiático en la industria de los vehículos eléctricos. No hay competencia real de Tesla, GM o Ford con lo que hemos visto en China. Está dominando por completo el panorama de los vehículos eléctricos a nivel mundial y cada vez más fuera de China”, aseguró.

El escenario planteado por el CEO de Ford llega a pocos meses de la presentación de su plataforma Universal EV, que tuvo una inversión de US$5.000 millones.