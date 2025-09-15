China busca prohibir las manillas retráctiles, ¿quieres saber por qué?

En los últimos años, las manillas de puertas retráctiles, que están integradas en la carrocería y que emergen solo al ser activadas, se han convertido en un sello de modernidad, sobre todo en modelos eléctricos y de gama alta.

Su atractivo radica en el diseño limpio, la aerodinámica y la apariencia futurista. Sin embargo, las autoridades chinas han puesto en duda esta tendencia, argumentando que los riesgos de seguridad superan a los beneficios estéticos.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información trabaja en una normativa que prohibirá los tiradores completamente escamoteables a partir de julio de 2027, salvo que cuenten con un sistema mecánico auxiliar que garantice su funcionamiento en todo tipo de circunstancias.

El objetivo es claro: asegurar que las puertas puedan abrirse incluso si falla la electricidad tras un impacto o en condiciones extremas.

Los estudios muestran que la ganancia aerodinámica de este tipo de manillas es mínima, mientras que sus inconvenientes son numerosos. Añaden peso al vehículo, encarecen la producción y, en climas adversos, pueden congelarse o quedar inutilizados por la humedad.

Lo más preocupante es que, en accidentes graves, han dificultado la evacuación de ocupantes y el acceso de equipos de rescate.

La medida impactará a numerosos fabricantes que apostaron por estas soluciones como símbolo de innovación. No obstante, también abre un debate global: ¿hasta qué punto la estética debe prevalecer sobre la seguridad? Si China avanza con esta prohibición, no sería extraño que otras regiones adopten regulaciones similares, obligando a la industria a replantear un detalle de diseño que, aunque vistoso, podría convertirse en un riesgo innecesario.