SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    China decide prohibir los tiradores retráctiles

    La autoridad china decidió eliminar el uso de manillas enrasadas, tras detectar riesgos para la seguridad en situaciones de emergencia. La medida obligará a los fabricantes a ajustar sus diseños desde 2027.

     

    La evolución del diseño automotriz ha incorporado soluciones pensadas para mejorar la eficiencia y la estética, especialmente en los vehículos eléctricos. Una de ellas ha sido el uso de tiradores de puertas enrasados y retráctiles, que se despliegan de forma eléctrica al momento de abrir el auto. Sin embargo, en China este elemento dejó de verse como un avance y pasó a ser un problema de seguridad.

    Luego de una serie de accidentes con consecuencias fatales, las autoridades chinas resolvieron prohibir este tipo de manillas a partir de 2027. La decisión se tomó tras comprobar que, en algunos accidentes automovilísticos, las puertas no pudieron abrirse debido a fallas eléctricas, lo que dificultó el rescate de los ocupantes por parte de terceros y equipos de emergencia.

    El cambio quedó reflejado en un proyecto de reglamento del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), que exige que todos los vehículos de pasajeros de hasta 3,5 toneladas cuenten con sistemas de apertura mecánica, tanto interiores como exteriores. Esto permitirá abrir las puertas incluso cuando el auto quede sin energía o sufra daños estructurales.

    “El problema es que estos sistemas dependen completamente de la electricidad. Cuando esta falla, el acceso al interior se vuelve muy complejo”, señalaron fuentes ligadas a los equipos de rescate citadas por medios locales. En al menos dos accidentes recientes, ocurridos en Chengdu y Tongling, los ocupantes no pudieron ser auxiliados a tiempo debido a este tipo de diseño.

    Los tiradores enrasados se popularizaron por su aporte a la aerodinámica y, en teoría, a la autonomía de los autos eléctricos. No obstante, estudios indican que la ganancia real es marginal, con reducciones muy acotadas en el coeficiente aerodinámico y un impacto menor en el consumo energético.

    Además, desde 2024 se acumularon reclamos por problemas de funcionamiento en climas fríos y dificultades de uso en situaciones cotidianas. Esto terminó por inclinar la balanza hacia una solución más tradicional, priorizando la funcionalidad por sobre el diseño.

    La nueva normativa abre un escenario de ajustes para la industria, especialmente considerando el peso de China como principal exportador de vehículos a nivel mundial y su influencia directa en las decisiones de diseño que terminan replicándose en otros mercados.

    Más sobre:NoticiasTiradores RectráctilesManillasChina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    Lo más leído

    1.
    Suzuki adelanta sus novedades para el Salón de Tokio 2026

    Suzuki adelanta sus novedades para el Salón de Tokio 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza
    Chile

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio
    Negocios

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026
    Tendencias

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja
    El Deportivo

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    Alivio para Manuel Pellegrini: Mbappé se lesiona y no jugará por el Real Madrid ante el Betis

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra
    Mundo

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina