China decide prohibir los tiradores retráctiles

La evolución del diseño automotriz ha incorporado soluciones pensadas para mejorar la eficiencia y la estética, especialmente en los vehículos eléctricos. Una de ellas ha sido el uso de tiradores de puertas enrasados y retráctiles, que se despliegan de forma eléctrica al momento de abrir el auto. Sin embargo, en China este elemento dejó de verse como un avance y pasó a ser un problema de seguridad.

Luego de una serie de accidentes con consecuencias fatales, las autoridades chinas resolvieron prohibir este tipo de manillas a partir de 2027. La decisión se tomó tras comprobar que, en algunos accidentes automovilísticos, las puertas no pudieron abrirse debido a fallas eléctricas, lo que dificultó el rescate de los ocupantes por parte de terceros y equipos de emergencia.

El cambio quedó reflejado en un proyecto de reglamento del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), que exige que todos los vehículos de pasajeros de hasta 3,5 toneladas cuenten con sistemas de apertura mecánica, tanto interiores como exteriores. Esto permitirá abrir las puertas incluso cuando el auto quede sin energía o sufra daños estructurales.

“El problema es que estos sistemas dependen completamente de la electricidad. Cuando esta falla, el acceso al interior se vuelve muy complejo”, señalaron fuentes ligadas a los equipos de rescate citadas por medios locales. En al menos dos accidentes recientes, ocurridos en Chengdu y Tongling, los ocupantes no pudieron ser auxiliados a tiempo debido a este tipo de diseño.

Los tiradores enrasados se popularizaron por su aporte a la aerodinámica y, en teoría, a la autonomía de los autos eléctricos. No obstante, estudios indican que la ganancia real es marginal, con reducciones muy acotadas en el coeficiente aerodinámico y un impacto menor en el consumo energético.

Además, desde 2024 se acumularon reclamos por problemas de funcionamiento en climas fríos y dificultades de uso en situaciones cotidianas. Esto terminó por inclinar la balanza hacia una solución más tradicional, priorizando la funcionalidad por sobre el diseño.

La nueva normativa abre un escenario de ajustes para la industria, especialmente considerando el peso de China como principal exportador de vehículos a nivel mundial y su influencia directa en las decisiones de diseño que terminan replicándose en otros mercados.