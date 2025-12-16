Cinco estrellas en seguridad para Volkswagen Tiguan y Kia EV4 en las pruebas Latin NCAP

Latin NCAP dio a conocer la octava tanda de resultados de seguridad de 2025 y, en un escenario marcado por evaluaciones dispares, dos modelos sobresalieron: el Volkswagen Tiguan y el Kia EV4.

Ambos vehículos obtuvieron cinco estrellas, la calificación máxima del organismo, consolidándose como referentes en materia de seguridad dentro de sus respectivos segmentos en América Latina y el Caribe.

En contraposición, los resultados obtenidos por otros modelos evaluados en la misma ronda, como el Toyota Yaris Cross y los Yaris Sedán y Hatchback, que solo alcanzaron dos estrellas, encienden alertas respecto al estándar de seguridad ofrecido en vehículos de alto volumen.

Volkswagen Tiguan: buen equilibrio entre estructura y asistencias

El Volkswagen Tiguan, producido en México, fue evaluado con seis airbags, control electrónico de estabilidad y un completo paquete de asistencias a la conducción de serie. En las pruebas obtuvo 85,79% en protección de ocupante adulto, 80,96% en ocupante infantil, 79,69% en protección de peatones y usuarios vulnerables de la vía, y 92,15% en sistemas de asistencia a la seguridad.

En el impacto frontal, Latin NCAP detectó una estructura y zona de los pies inestables, lo que afectó el puntaje en protección para adultos. Sin embargo, el correcto funcionamiento de los cinturones y airbags permitió compensar este aspecto. En impactos laterales, prueba de poste y latigazo cervical, el desempeño fue sólido, logrando puntuaciones completas.

El organismo valoró especialmente que tecnologías como el frenado autónomo de emergencia (AEB), la asistencia de mantenimiento de carril y el detector de punto ciego se ofrezcan de serie en todas las versiones y mercados de la región.

Kia EV4: alto puntaje en seguridad activa

Por su parte, el Kia EV4, fabricado en Corea del Sur, también alcanzó cinco estrellas gracias a un desempeño equilibrado y un alto nivel de equipamiento estándar. El modelo eléctrico logró 82,86% en protección de ocupante adulto, 91,84% en ocupante infantil, 69,23% en protección a peatones y un destacado 98,26% en asistencia a la seguridad.

En el impacto frontal, el EV4 mostró una estructura estable, aunque con área de los pies inestable. En la prueba de impacto lateral, la protección fue completa para adultos, mientras que en el impacto de poste se observó protección débil en el pecho. La evaluación de latigazo cervical fue positiva.

Latin NCAP subrayó el buen desempeño en la protección de ocupantes infantiles, con puntaje completo en la instalación de sistemas de retención, y el aporte clave de las asistencias a la conducción, especialmente el AEB y el sistema de mantenimiento de carril, para alcanzar la máxima calificación.