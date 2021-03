Citroën Berlingo: Espacio y funcionalidad como cartas de presentación

Al momento de elegir un vehículo nuevo, las necesidades de cada persona varían. Diseño, seguridad, performance, equipamiento y precio son algunos de los principales parámetros que se consideran cuando se compra un auto. Otro factor es la versatilidad, cuán capaz es de resolvernos complicaciones en el día a día.

Apuntando a ese segmento de usuarios que requieren amplia habitabilidad interior, comodidad y buen nivel de equipamiento -y a un precio menor que un C4 Spacetourer- que no se complican con diseños radicales y tampoco quieren caer en los SUV, llegó el Citroën Berlingo Pasajeros (ver lanzamiento), versión derivada del furgón de la marca gala. Y esa promesa de versatilidad y funcionalidad la pudimos comprobar en nuestra prueba con la versión Talla M para cinco pasajeros (también se vende la XL para siete ocupantes).

El reemplazante del Berlingo Multispace, lo más probable, es que no encantará con su estética, pero va convenciendo cuando prima la razón. Posición de manejo cómoda y más elevada que en un vehículo de pasajeros, a pesar de asientos que no entregan demasiada sujeción; buena visibilidad, aunque la luneta trasera no es tan grande; apertura lateral corrediza, y una serie de lugares para guardar objetos dan cuenta de la funcionalidad de la que hace gala, incluyendo una bandeja en el techo del vehículo que va desde el borde del parabrisas hasta sobre la cabeza de los ocupantes delanteros. Y en los asientos traseros, la opción de colocar tres sillas de niños, ya que cuenta con anclajes Isofix en todas las butacas.

Ahora, donde toma enorme distancia con los SUV es en el maletero. Con apertura de hoja completa del portalón -para abrirla se requiere de bastante espacio- tiene un baúl de un metro de profundidad, el cual permite albergar una capacidad de 775 litros hasta la bandeja separadora. Ahora, si se toma en cuenta hasta el techo, esa capacidad crece a 1.335 litros. Y todo esto con los asientos sin abatir. Ideal para esas familias que no saben qué dejar en la casa cuando viajan.

La funcionalidad que predomina también va de la mano con la conectividad, lo que se refleja en una pantalla táctil de 8", dos puertos USB, bluetooth y sistema Mirror Screen compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También cargador inalámbrico.

» Suave andar

El andar del Berlingo Pasajeros llamará la atención por la confortabilidad que entrega a los pasajeros. Con buena aislación, logra que los ocupantes viajen cómodos gracias a una suspensión blanda que permite copiar sin problemas los baches, sin traspasar la dureza al habitáculo. También se siente bastante aplomado, lo que se explica por los más de dos metros de ancho del vehículo (2.107 mm).

En cuanto al motor, se mueve por un bloque 1.6 BlueHDI turbodiésel, que entrega 98 Hp y 254 Nm de par, asociado a una caja manual de cinco marchas, transmisión que se encuentra a la altura del sistema de climatización y que resulta muy cómoda de accionar.

Lo más relevante de este propulsor es que logra un rendimiento mixto que se acerca a los 20 km/l. Eso lo agradece el bolsillo. Ahora, en cuanto a respuestas, aunque es suave y progresivo, sí resulta algo lento en la aceleración y recuperaciones.

En conclusión, un modelo racional, versátil y funcional, con enorme espacio, buen andar y considerado a la hora de pasar a la bencinera.

A favor

La habitabilidad, el suave andar, el enorme maletero, la conectividad, el equipamiento en seguridad (con cuatro airbags) y el rendimiento que bordea los 20 km/l.

En contra

El diseño puede ser algo tosco para algunas personas, los asientos no entregan descanso en viajes largos y el motor se aprecia falto de potencia al momento de recuperaciones y aceleraciones.

Ficha técnica Citroën Berlingo

» Motor: 1.6 BlueHDi

» Potencia: 98 Hp

» Torque: 254 Nm

» Caja: MT 5 vel.

» Largo: 4.403 mm

» Volumen de carga: 775 litros

» Consumo mixto: 19,9 km/l

» Precio: $ 14.290.000