Citroën transforma el C3 Aircross para celebrar los 400 años de la Marina francesa

La conmemoración de los 400 años de la Marina francesa dio origen a un singular ejercicio de diseño que fusiona el universo automotriz con la tradición naval. Se trata del C3 Aircross Marine Nationale, un prototipo desarrollado para representar los valores compartidos entre ambas instituciones, como el trabajo en equipo, la protección y el servicio.

Basado en el SUV compacto de la marca, el concepto toma como punto de partida las cualidades prácticas del modelo, que ofrece capacidad para hasta siete ocupantes en una carrocería de 4,40 metros de largo. A partir de esa base, los diseñadores reinterpretaron su apariencia para crear una propuesta de carácter robusto y funcional.

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Exteriormente, el vehículo incorpora parachoques rediseñados con una imagen más sólida, pasos de rueda ensanchados y faros antiniebla protegidos por rejillas inspiradas en las antiguas lámparas utilizadas para transmitir mensajes en código Morse. El conjunto se complementa con llantas de 17 pulgadas equipadas con neumáticos todoterreno de gran tamaño, pensados para desenvolverse en superficies complejas.

La funcionalidad también está presente en la baca superior, preparada para transportar equipamiento especializado y recubierta con una pintura resistente a impactos. Incluso elementos como los ganchos de remolque fueron rediseñados para evocar las cornamusas utilizadas en embarcaciones.

La identidad visual se apoya en una combinación de colores inspirada en el entorno marítimo. La carrocería luce un tono azul tormenta, mientras que el techo gris remite a los cascos de los barcos y a los paisajes costeros. Además, incorpora gráficas alusivas al aniversario de la Marina nacional y una escarapela tricolor con un ancla.

En el interior, el concepto continúa la temática naval mediante iluminación roja inspirada en los submarinos, materiales especialmente seleccionados para potenciar este efecto y detalles decorativos que recuerdan la historia de la institución. Los asientos incluyen insignias conmemorativas de los 400 años y el tablero integra discretos acentos en los colores de Francia.

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Más que una simple edición especial, el C3 Aircross Marine nationale busca demostrar cómo el diseño automotriz puede transformarse en una herramienta para contar historias y celebrar hitos históricos a través de una propuesta funcional y visualmente distintiva.