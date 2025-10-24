¿Cuáles son los autos eléctricos más vendidos en Chile?

En su informe de ventas correspondiente a septiembre, la ANAC mostró un alza de los autos 100% eléctricos con respecto al mismo período del año pasado y también respecto del mes anterior. Si en 2024 se comercializaron 418 unidades, este 2025 fueron 461, cifra que también supera a la de agosto (389)

En el listado, el Volvo EX30 se mantiene firme en el primer lugar, con 497 patentamientos acumulados en 2025, seguido por los Tesla Model Y (381) y Model 3 (280).

Un poco más atrás destacan el BYD Yuan Pro (238), el Renault Kwid E-Tech (237) y el BYD Dolphin Mini EV (227). De los demás, ninguno supera las 200 unidades.

Entre los híbridos enchufables (PHEV), BYD conserva la cima gracias a la Shark GS (376), seguida por el Volvo XC60 II (309), el DFSK 600 (223) y el Changan CS55 Plus (201). Más atrás aparecen otros BYD: Song PRO (198) y el Song Plus 1.5T (171).

En los microhíbridos, que por precio son los más económicos de los vehículos con nuevas energías, la lista la siguen encabezando los Suzuki: Fronx (2.838), Swift (1.915) y Grand Vitara (1.386). El top 5 del segmento MHEV lo completan el Peugeot 2008 (1.115) y 3008 (981). Sexto aparece otro modelo de la marca francesa, el 5008 (385).

En los híbridos convencionales (HEV+EREV) también es una misma marca la que se mantiene acaparando el podio: Toyota, con el Corolla Cross (1.928), Yaris Cross (1.083) y Rav4 (997). Más atrás están los Hyundai Kona (951) y Tucson (358).

El acumulado a septiembre para vehículos cero y bajas emisiones es de 24.426 unidades vendidas, mientras que la participación de mercado es de 10,5%, donde el 2,6% corresponde a unidades con enchufe y el resto a unidades sin recarga exterior, pero con algún tipo de motorización eficiente.