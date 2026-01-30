DAF: “Chile es el lugar donde realmente queremos estar”

En el marco de su visita a Chile, Lance Walters, vicepresidente para América del Sur de PACCAR, el grupo matriz de DAF, reafirmó la relevancia del país dentro de la estrategia regional de la compañía y confirmó el ingreso formal de la marca al segmento minero, con la operación de sus primeros camiones 8x4 en faenas locales.

La agenda incluyó la presencia de Jan van Keulen, director de Ventas y Operaciones de DAF Países Bajos, y Bart Bosmans, director de Marketing de la marca, quienes sostuvieron reuniones con clientes, equipos locales y socios estratégicos para revisar el desempeño y las proyecciones de DAF en el mercado chileno.

“Chile tiene uno de los mercados más estables y consistentes, y además es uno de los más grandes de la región. Con el litio y el cobre, y con todo lo que está ocurriendo en torno a la electrificación, este es un mercado que solo va a crecer más. Es el lugar donde realmente queremos estar y donde queremos crecer, porque creemos que es un gran estabilizador para toda Sudamérica”, aseguró Walters.

Agregó también que el país “es un mercado estable, con inflación controlada y condiciones favorables para invertir. Eso nos permite enfocarnos en el producto, en escuchar al cliente y en ofrecer exactamente lo que necesita”,

Durante la visita se confirmó la operación en Chile del camión minero DAF CF FAD 8x4, fabricado en Brasil, con un peso bruto vehicular de 58 toneladas y configurado para cumplir con los exigentes estándares de seguridad de la gran minería nacional. Las dos primeras unidades ya fueron comercializadas en Iquique y se encuentran operando en faenas mineras con grúa de soporte.

“Hoy ya contamos con un camión minero 8x4 con todo el paquete de seguridad que requiere la minería chilena (...) A partir del próximo año entraremos con mayor fuerza en este segmento”, agregó Walters.

Este modelo marca el primer paso formal de DAF en minería en el país y permitirá a la marca profundizar su conocimiento del mercado local y de las necesidades específicas de la industria, con miras a ampliar su oferta en el corto y mediano plazo.

La ofensiva se complementará con productos provenientes de Europa, como el DAF XG FTT NGD 6x4 de 530 Hp, fabricado en Países Bajos, además de futuros tractocamiones 6x4 orientados al abastecimiento de faenas mineras. De este modo, DAF configurará un line-up que combina soluciones desarrolladas en Brasil y Europa.