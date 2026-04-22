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    Debuta el Hyundai IONIQ 3: un hatchback eléctrico bien práctico

    Presentado oficialmente como el nuevo estandarte de eficiencia para Europa, destaca por tener la aerodinámica de un deportivo con el espacio de un SUV.

     

    Hyundai amplía su portafolio en el mercado eléctrico con el lanzamiento del Ioniq 3, un modelo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades cotidianas del conductor europeo. Bajo la nueva tipología Aero Hatch, no solo busca ser eficiente, sino democratizar la tecnología de la gama en un formato más compacto y práctico.

    Este es el primer eléctrico en adoptar la filosofía de diseño Art of Steel, inspirada en la pureza del acero. Su silueta optimizada logra un coeficiente de arrastre líder en su clase, lo que se traduce en una eficiencia energética superior.

    En su exterior destacan los emblemáticos píxeles paramétricos y un detalle curioso: cuatro puntos en el frontal que representan la letra “H” en código Morse. Con una longitud de 4,15 metros, se posiciona como el aliado perfecto para la ciudad sin renunciar a la carretera.

    Construido en Turquía sobre la plataforma E-GMP (pero con arquitectura de 400 voltios para optimizar costes y usabilidad), el Ioniq 3 ofrece dos variantes de batería Estándar (42,2 kWh), con 344 km de rango WLTP; y Larga (61 kWh), de hasta 496 km.

    Su capacidad de carga es igualmente competitiva: permite pasar del 10% al 80% en unos 29 minutos mediante carga rápida en CC, y admite hasta 22 kW en CA, facilitando las recargas domésticas o en oficina.

    El habitáculo sigue el concepto de “Espacio Amueblado”, donde el diseño se siente más como un salón que como una cabina convencional. Gracias a su piso plano y una generosa distancia entre ejes de 2.680 mm, pueden viajar tres adultos cómodamente en la parte trasera.

    La gran novedad tecnológica es el debut del sistema Pleos Connect, basado en Android Automotive OS (AAOS). Con pantallas de hasta 14,6 pulgadas, ofrece una interfaz ultra intuitiva, actualizaciones OTA y una integración perfecta con el ecosistema digital del usuario. Además, sorprende con su capacidad de carga: un maletero de 441 litros (incluyendo el ingenioso compartimento Megabox de 119L bajo el piso).

    A pesar de su tamaño compacto, el Ioniq 3 no escatima en protección. Incorpora el paquete Hyundai SmartSense, que incluye el Asistente de Conducción en Carretera 2 (HDA2) y el Monitor de Ángulo Muerto (BVM).

    Más sobre:NoticiasHyundaiIONIQ 3hatchbackSUVVehículos eléctricosEletromovilidad

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