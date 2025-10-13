SUSCRÍBETE
¿Echa pie atrás? Lamborghini definirá “este año” si el Lanzador será eléctrico o híbrido

Presentado en 2023, el proyecto del primer 100% eléctrico de la marca de lujo podría sufrir un revés.

 

“En cuanto a nuestro tipo de vehículos, nuestros clientes no ven los eléctricos como una alternativa hoy en día. Podríamos lanzar un vehículo eléctrico, pero creo que es una oferta inadecuada para los próximos años para Lamborghini”.

La frase es de Stephan Winkelmann, director ejecutivo de Lamborghini, en conversación con Auto Express, y pone en duda el futuro del Lanzador, el prototipo de SUV presentado en 2023, que asomaba como el primer 100% eléctrico de la marca de lujo.

Se espera que en los próximos días o semana qué sistema tendrá el automóvil. Es más, su CEO adelanta que “es algo que hay que decidir este año”.

Así, lo más probable es que para el auto programado para 2028 apuesten por una versión híbrida enchufable, siguiendo la línea planteada con otros modelos.

Por ejemplo, el Urus de nueva generación mantendrá una motorización híbrida en lugar de adoptar un sistema completamente eléctrico, alineándose con el enfoque más prudente que la marca está adoptando.

Esto refleja una adaptación a la realidad de que los autos eléctricos de alto rendimiento aún enfrentan barreras en cuanto a infraestructura, autonomía, percepción del cliente y coste de desarrollo.

“Si nos remontamos a hace solo tres o cuatro años, la tasa de adopción de coches eléctricos era mucho mayor que hoy. También se prevé que esta curva se aplane en el mercado general. Para nosotros, es aún mayor”, añadió Winkelmann.

La decisión también pasará por contentar a sus fanáticos, entre los que cuentan no solo a los consumidores finales.

“Somos quienes hacemos soñar a la gente. No se trata solo de los 10.000 que compran coches; en redes sociales tenemos más de 70 millones de seguidores y la mayoría nunca podrá comprar un coche. La comunidad de aficionados es casi tan importante como nuestros clientes”, sentenció el directivo.

Más sobre:NoticiasLamborghiniLanzadorSUVAutos eléctricosprototipoStephan Winkelmannelectromovilidad

