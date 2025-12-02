El FBI incauta el exclusivo y carísimo Mercedes Benz de un exdeportista olímpico vinculado al narco

Esta parece una historia de película. Ryan Wedding, snowboarder olímpico canadiense que participó en los Juegos de Salt Lake City 2002, es hoy de los 10 hombres más buscados por el FBI.

¿La razón? Wedding está vinculado con el narcotráfico, protegido por el Cartel de Sinaloa, su banda delictual está detrás de varios asesinatos y se cree que distribuye unas 60 toneladas de cocaína en Estados Unidos y Canadá. Se estima, además, que tiene ingresos por cerca de mil millones de dólares.

La oficina de investigación anunció hace poco que subió la recompensa por información que conduzca a su detención de US$10 millones a US$15 millones. Se cree que está escondido en México.

En una medida de presión en su contra, el FBI le incautó un Mercedes-Benz CLK GTR descapotable biplaza, del cual solo existen seis en el mundo y que tiene un valor estimado de US$13 millones, una cifra que lo convierte en uno de los vehículos más caros del mundo.

El modelo fue construido por la marca alemana y AMG para competir en el Campeonato GT1 en 1997 y en las 24 Horas de Le Mans, donde fue renombrado como CLK LM. Se produjeron 28 unidades, seis versiones roadster entre ellas.

El CLK GTR descapotable fue parte de una operación de decomiso llevada adelante en Los Ángeles, que incluyó la detención de una decena de sospechosos.

Ryan Wedding, de 43 años, tiene los alias de “El Jefe”, “Gigante”, “Enemigo Público, “James Conrad King” y “Jesse King”. Nació en Thunder Bay, Canadá, y compitió en la competencia de snowboard Giant Slalom.

Entre sus últimas felonías está el haber utilizado un sitio web canadiense para publicar una fotografía de un testigo para que fuera identificado y asesinado, como finalmente ocurrió en enero pasado en Medellín.