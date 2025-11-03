OFERTA ELECCIONES $990
El “lado oscuro” del miniauto eléctrico de Citroën

Para celebrar sus cinco años de vida, el AMI lanza su versión Dark Side, donde resalta un estilo más rebelde y elegante.

 

El Citroën Ami cumple cinco años transformado en uno de los miniautos más reconocido en Europa, y para celebrarlo muestra su faceta más audaz. En pleno auge de los vehículos eléctricos compactos, el pequeño modelo francés estrena una nueva edición especial: Ami Dark Side, una versión que transforma su habitual simpatía colorida en una propuesta más sofisticada, misteriosa y con carácter.

Desde su lanzamiento en 2020, el Ami se ha convertido en un referente del transporte urbano asequible y sostenible, con más de 85 mil unidades vendidas en Europa. Compacto, 100% eléctrico y accesible para personas desde los 14 años (según el país), ofrece dos plazas, una autonomía de 75 km y una velocidad máxima de 45 km/h, características que lo han convertido en una alternativa práctica y segura para la ciudad.

En 2025, Citroën renovó su gama Ami con líneas más limpias y una mirada más expresiva, sin perder su inconfundible “rostro alegre”.

Ahora acaba de lanzar la nueva edición Dark Side, cuya carrocería adopta por primera vez un tono Black Night, un negro mate profundo que resalta su nuevo carácter. Este acabado se combina con gráficos blancos en forma de damero y detalles contrastantes que aportan dinamismo y elegancia.

El frontal incorpora un adorno negro mate con borde blanco, que enmarca el logotipo Citroën y refuerza la identidad visual del modelo. En la parte trasera, un alerón específico subraya su espíritu deportivo y rebelde.

El interior mantiene la esencia funcional del Ami, pero con un toque más refinado. Los acentos en gris claro del Pack Icy, los compartimentos de almacenamiento, el gancho para bolsos y las redes interiores realzan la practicidad. A esto se suma el sistema de infoentretenimiento My Ami Play, que integra radio, música, navegación y llamadas mediante el Citroën Switch, un control intuitivo desde el volante.

Disponible desde 8.890 euros en países como Francia, España, Portugal e Italia, el Citroën Ami Dark Side comenzará sus entregas en enero de 2026. Con esta edición, la marca reafirma su filosofía: una movilidad eléctrica, accesible y con estilo, capaz de adaptarse a todos los públicos y de seguir sorprendiendo con su creatividad.

El pequeño vehículo de Citroën demuestra que incluso en el mundo de la micromovilidad hay espacio para la elegancia y la actitud.

