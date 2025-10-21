El nuevo Toyota Land Cruiser FJ: pequeño, robusto y listo para el todoterreno

Tras más de siete décadas de historia, la familia Land Cruiser suma un nuevo miembro: el Land Cruiser FJ. Anunciado por Toyota, este vehículo llega como la evolución natural del icónico 250 Series, prometiendo “libertad y alegría” para quienes quieran disfrutar del camino en su propio estilo sin renunciar a la fiabilidad, durabilidad y capacidad todoterreno que han definido al modelo desde su origen.

El FJ abre una nueva etapa: menos voluminoso que sus hermanos, incorpora una distancia entre ejes más corta (2.580 mm) y dimensiones globales de 4.575 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.960 mm de alto.

Cuenta con un 2TR-FE 2.7 bencinero de cuatro cilindros, con una potencia de 164 Hp y 245 Nm de torque. Su sistema de tracción es 4WD con selector electrónico y está asociado a una caja automática de seis velocidades.

Estos números buscan mejorar la maniobrabilidad y la versatilidad, sin sacrificar el legado off-road del Land Cruiser. La plataforma IMV asegura ángulos de aproximación y articulación de ruedas comparables al 70 Series.

Además, la carrocería integra refuerzos bajo el piso y elementos extraíbles como parachoques segmentados, pensados para facilitar reparaciones y maximizar la personalización del vehículo.

El diseño exterior recurre a formas rectas y bordes biselados, con faros de estilo clásico, guardabarros prominentes y voladizos reducidos que refuerzan tanto la estética como la funcionalidad.

En el habitáculo, Toyota apuesta por la visibilidad en terrenos difíciles: tablero bajo, línea de cinturón reducida y controles ergonómicos permiten al conductor reconocer la actitud del vehículo al instante. En materia de seguridad activa se incluye Toyota Safety Sense, completando el paquete de capacidades modernas para un uso tanto urbano como extremo.

Aunque el lanzamiento comercial está previsto para mediados de 2026, el FJ ya tuvo su premiere y se exhibirá en el próximo Salón de Tokio, que comienza la semana siguiente.

Toyota amplía su gama Land Cruiser y apuesta por seguir elevando las cifras de este modelo, que ya suma más de 12 millones de unidades vendidas en más de 190 países.