El ranking parte con cambios: estas son las marcas más vendidas en enero de 2026

De acuerdo a las cifras entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), 2026 arrancó con una baja en la venta de vehículos nuevos en Chile: se comercializaron 25.301 unidades, -2,1% respecto al mismo período de 2025.

Si bien la industria da muestras de preocupación, responsabilizando a los cambios normativos introducidos en el último tiempo, algunas marcas también tienen cosas que celebrar.

Es el caso de Suzuki, que partió el año como el fabricante con mejores números en Chile. Dominó los segmentos de los vehículos de pasajeros y los SUV, gracias al Baleno (467 unidades) y el Fronx (470), además de mostrar buenas ventas con el Jimny (335), Swift (330), el Celerio (195) y el sedán Dzire (93).

De esta forma, la firma de origen japonés acumuló 2.175 patentamientos durante enero, con una participación de mercado de 8,6%, superando a Toyota, que cerró el mes con 1.892 unidades (7,5%) y Kia (1.568 y 6,2%). Hyundai, segundo el año pasado, se ubica cuarto, con 1.555 (6,1%).

Toyota lideró la lista 2025, con 24.281 (7,8%), por encima de Hyundai (21.637 y 7%), Suzuki (21.251 y 6,9%), Kia (18.807 y 6,1%) y Chevrolet (17.893 y 5,8%).

Top 10 enero 2026