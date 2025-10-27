SUSCRÍBETE
El sorprendente primer Ferrari creado para el mundo digital

El F76 es un hiperdeportivo que celebra la leyenda del bólido ganador de las 24 Horas de Le Mans en 1949.

 

La Ferrari F76 nace como una obra de arte digital exclusiva, el primer hiperdeportivo creado exclusivamente para el universo virtual (NFT). Lejos de ser un modelo de producción convencional, este conceptual rinde homenaje a la histórica victoria de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans en 1949, y abre una nueva vía para la marca en la interacción con sus clientes más selectos.

El proyecto está reservado a los miembros del programa “Hyperclub”, considerados los más selectos de la marca.

Desarrollado en el Centro de Estilo Ferrari bajo la dirección de Flavio Manzoni, el F76 es presentado como un manifiesto de diseño que adelanta los rasgos de las futuras Ferrari. En su creación confluyen biomimética, arquitectura, ingeniería y algoritmos generativos, dando vida a formas inéditas donde aerodinámica, estética y tecnología se funden en un solo organismo.

La carrocería se estructura en doble fuselaje para máxima eficiencia del flujo de aire, con alas y canales que integran la función al estilo como nunca antes. El diseño incluye louvres laterales tridimensionales y geometrías propias de la optimización topológica, pensadas para maximizar la disipación térmica y gestionar el aire con precisión.

El interior del F76 profundiza en la experiencia del compartir la conducción: dos células separadas para piloto y copiloto, tecnología drive-by-wire sincronizada y una arquitectura que prioriza la emoción tanto como el control técnico. La personalización no queda al margen: cada cliente del programa ha podido elegir dentro de múltiples opciones de diseño.

Su concepción también rinde homenaje al 166 MM, que al mando de Peter Mitchell-Thomson y Luigi Chinetti logró el primer triunfo de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans.

Entre las influencias de su diseño, eso sí, muchos especialistas observan rasgos de modelos de otras marcas, especialmente de la década de los 70, como el Lancia Stratos HF Concept, Alfa Romeo Carabo y el Aston Martin Bulldog.

Más sobre:NoticiasFerrari24 HORAS le Mansf7616 mm

