El Toyota Supra de última generación ya está a la venta en Chile

Hace unos días causó revuelo entre los fanáticos de los deportivos el arribo de dos unidades del Toyota Supra de nueva generación. El modelo no llega de manera oficial con Toyota (por ahora), sin embargo, mediante importación directa se vio a estos dos ejemplares de tracción trasera circulando por nuestro país.

Para conocer la historia de estos modelos en Chile, conversamos con Jorge Sánchez, el responsable por el arribo de los GR Supra MK5. El empresario nacional es un reconocido amante de los automóviles y desde hace poco más de un año encabeza un proyecto que importa desde vehículos hasta accesorios de automovilismo, pasando por trailers, motos de agua y lanchas, tal como se lee en la biografía de su cuenta de Instagram @fullroad_store.

¿Cómo surge la idea de importar autos?

Todo lo de las importaciones partió hace un año más o menos. Y surge porque soy un fanático de los autos, tenía un Audi R8, es el más rápido de Chile porque tiene instalado un supercargador, de 610 Hp lo pasé a 870 Hp. Le vendí ese Audi a mi socio y yo compré un Ferrari SF90 Stradale, con 1.000 caballos. Y eso es lo que me gusta, poder traer autos ricos, que la gente los vea en la calle.

¿Cuál es la diferencia de Full Road?

Es una importadora que trae autos que no se venden en Chile, las versiones tope de línea, en eso nos especializamos. Trajimos el Shelby GT 500, ahora los Toyota Supra y luego vendrán las variantes mayores del Ford Bronco, con neumáticos más grandes, las que no traerá la marca. Y también importamos accesorios relacionados con Fórmula 1, gorros, chaquetas, etc.

Los Toyota Supra causaron revuelo cuando llegaron. ¿Llegaron vendidos?

No, los traje porque me pareció una buena oportunidad, ya que no estaban en Chile. El Supra en un auto súper emblemático, la gente lo conoce por las películas Rápido y Furioso, y cuando lo renovaron pensé que era raro que no lo trajeran y que hicieran lo mismo el Supra antiguo, que nunca llegó de manera oficial y solo se hizo por importación directa.

¿Cuál es el precio de estos modelos en Chile?

Uno puede ver que el auto en Estados Unidos puede costar 70 mil dólares, pero para hacer la importación directa hay que comprarlo allá, sacarle papeles, después los costos de Chile, además que paga el 6% extra por ser japonés. Y por eso van subiendo los costos. Los dos están a la venta, disponibles a un precio de $ 80 millones.

Hay dos opciones de motor del nuevo Toyota Supra ¿Qué versión es la que llegó a Chile?

El modelo GR, el tope de línea con motor 3.0 litros, viene con un tinteado de fábrica bien bonito. Ese motor tiene 382 Hp entre 5.800 y 6.500 rpm, con un torque de 500 Nm (369 lb-pie) desde 1.800 rpm, gestionado por una caja automática de ocho velocidades. Muchos lo comparan con el Z4 porque tiene el mismo chasis, pero no es un auto igual y andan muy distinto

Para los que se interesen en comprar un auto por importación directa, ¿cuánto demora el proceso?

El proceso de compra puede demorar tres meses. Y pueden pasar cosas en el camino, con los Supra, por ejemplo, los embarcaron en el puerto de Houston, pero no sabes bien en que puerto de Chile desembarcarán. Los pueden dejar en Punta Arenas, ellos ven qué les acomoda y deciden en qué lugar dejarlos y, a pesar del acuerdo, hay que asumirlo no más. Los Supra, de hecho, debían llegar a San Antonio, pero desembarcaron en Mejillones, y uno debe ver cómo los trae. Es como una caja de pandora, hasta que llegan a algún puerto y aparecen alertas. Pero por suerte llegaron bien y ya están acá.