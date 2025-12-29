Electromovilidad e IA lideran tendencias para el mercado automotriz 2026

El 2026 se perfila como un año bisagra para el mercado automotriz latinoamericano. Luego del cierre de 2025, la industria entra en una etapa de mayor madurez, marcada por el avance de la electrificación, la digitalización de los procesos y un enfoque cada vez más fuerte en sostenibilidad. En este contexto, marcas, importadores y concesionarios que se adapten con rapidez podrán posicionarse mejor en un mercado más conectado, competitivo y exigente.

Si bien las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido, el sector también enfrenta desafíos relevantes, como el desarrollo de infraestructura, el acceso al crédito y la adopción cultural de nuevas tecnologías. Superar estas barreras será clave para integrar innovación, eficiencia y una visión de largo plazo, elementos que definirán a los actores que lideren una industria automotriz más limpia, moderna y preparada para el futuro.

WANG ZHAO

Electromovilidad: de tendencia a realidad

La electromovilidad deja de ser una promesa y se consolida en la región. Crece la oferta de vehículos eléctricos e híbridos, junto con una infraestructura de carga que avanza con más fuerza en mercados como Chile, México y Brasil. Además, el desarrollo de baterías de litio en países como Argentina y Bolivia refuerza el rol estratégico de Latinoamérica en la cadena global.

China gana protagonismo en la región

Las marcas chinas siguen aumentando su presencia, especialmente en Chile, Perú y Colombia, con modelos eléctricos y tecnológicos a precios competitivos. Esto obliga a fabricantes tradicionales a ajustar su propuesta, en un contexto donde el consumidor local está más informado y busca eficiencia, ahorro y sustentabilidad.

IA y digitalización en concesionarios

La transformación digital será clave en 2026. La venta online, los asistentes virtuales y el uso de inteligencia artificial en la gestión comercial y postventa ya no son opcionales. Los concesionarios que respondan rápido, personalicen la experiencia y usen datos para anticiparse a las necesidades del cliente marcarán la diferencia.

Sostenibilidad y nuevas energías

La reducción de emisiones sigue siendo prioridad. El hidrógeno verde aparece como una alternativa con fuerte potencial, especialmente en Chile y Brasil. Aunque aún enfrenta desafíos de costos, la inversión y los proyectos regionales avanzan, alineados con los compromisos climáticos.