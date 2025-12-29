SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Electromovilidad e IA lideran tendencias para el mercado automotriz 2026

    Más autos eléctricos, inteligencia artificial en concesionarios y una producción cada vez más regional marcan el camino del mercado automotor en Latinoamérica para el año que viene.

     

    El 2026 se perfila como un año bisagra para el mercado automotriz latinoamericano. Luego del cierre de 2025, la industria entra en una etapa de mayor madurez, marcada por el avance de la electrificación, la digitalización de los procesos y un enfoque cada vez más fuerte en sostenibilidad. En este contexto, marcas, importadores y concesionarios que se adapten con rapidez podrán posicionarse mejor en un mercado más conectado, competitivo y exigente.

    Si bien las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido, el sector también enfrenta desafíos relevantes, como el desarrollo de infraestructura, el acceso al crédito y la adopción cultural de nuevas tecnologías. Superar estas barreras será clave para integrar innovación, eficiencia y una visión de largo plazo, elementos que definirán a los actores que lideren una industria automotriz más limpia, moderna y preparada para el futuro.

    WANG ZHAO

    Electromovilidad: de tendencia a realidad

    La electromovilidad deja de ser una promesa y se consolida en la región. Crece la oferta de vehículos eléctricos e híbridos, junto con una infraestructura de carga que avanza con más fuerza en mercados como Chile, México y Brasil. Además, el desarrollo de baterías de litio en países como Argentina y Bolivia refuerza el rol estratégico de Latinoamérica en la cadena global.

    China gana protagonismo en la región

    Las marcas chinas siguen aumentando su presencia, especialmente en Chile, Perú y Colombia, con modelos eléctricos y tecnológicos a precios competitivos. Esto obliga a fabricantes tradicionales a ajustar su propuesta, en un contexto donde el consumidor local está más informado y busca eficiencia, ahorro y sustentabilidad.

    IA y digitalización en concesionarios

    La transformación digital será clave en 2026. La venta online, los asistentes virtuales y el uso de inteligencia artificial en la gestión comercial y postventa ya no son opcionales. Los concesionarios que respondan rápido, personalicen la experiencia y usen datos para anticiparse a las necesidades del cliente marcarán la diferencia.

    Sostenibilidad y nuevas energías

    La reducción de emisiones sigue siendo prioridad. El hidrógeno verde aparece como una alternativa con fuerte potencial, especialmente en Chile y Brasil. Aunque aún enfrenta desafíos de costos, la inversión y los proyectos regionales avanzan, alineados con los compromisos climáticos.

    Más sobre:NoticiasIndustria AutomotrizElectromovilidadIATendencias 2026Sostenibilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    El proyecto inmobiliario en Zapallar del presidente de los colegios Monte Tabor y Nazaret

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Lo más leído

    1.
    Chery presenta Himla Camping en Latinoamérica: la pickup pensada para la vida al aire libre

    Chery presenta Himla Camping en Latinoamérica: la pickup pensada para la vida al aire libre

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre
    Chile

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Tras fallo del Tricel: Usach se prepara para nuevo proceso de elección de rector 2026-2030

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo
    Negocios

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis
    El Deportivo

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis

    Manley Clerveaux rompe el silencio tras su salida de Colo Colo: “He visto comentarios que no me gustan; no voy a pelotudear”

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico
    Mundo

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Hamas confía en la capacidad de Trump para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana