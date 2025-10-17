SUSCRÍBETE
Estas son las principales joyas de la flota de Bomberos de Santiago

A propósito de la Campaña de Socios 2025 que lleva adelante la institución por estos días, les mostramos sus más recientes incorporaciones, entre las que resalta el primer carro eléctrico de Latinoamérica.

 

Durante todo el mes de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que atiende a una población flotante de alrededor de cinco millones de personas, está realizando su Campaña 2025, con la que espera conseguir 30 mil nuevos socios que le ayuden a financiar su presupuesto para los próximos años.

Entre 2023 y 2025, la institución ha sumado a su flota más de una decena de nuevos vehículos, los que se encuentran a disposición de sus 22 compañías para enfrentar las emergencias de la Región Metropolitana.

B-5

El Rosenbauer RTX es el primer carro bomba eléctrico en operación en Latinoamérica. La máquina de la 5ª Compañía, adquirida con apoyos privados de SQM y Copec, cuenta con un sistema de tracción 4x4, un radio de giro 50% menor al de un carro bomba convencional y una capacidad de bombeo de 5.600 litros de agua por minuto. Su sistema híbrido le permite operar por más de cuatro horas, y sus baterías pueden recargarse en solo 45 minutos, asegurando una respuesta rápida y eficiente ante emergencias.

RH-6

Se trata de un Scania P410 B 6x4 con carrozado Rosenbauer, con tracción 6x4, que está en dependencias de la 6ª Compañía. Es una máquina concebida para el rescate pesado. Su principal característica es poseer una grúa pluma incorporada, marca Palfinger, modelo PK26002 EH tipo F, con posibilidad de operación vía control remoto, la cual es la más poderosa actualmente en el país, pudiendo trabajar con 770 kg a 18 metros en forma horizontal y 7.300 kg a 23 metros de forma vertical. Se encuentra equipada, además, con un winche con capacidad de tracción de 5.443 kg.

H-4

Una MAN Magirus cuya especialidad es el trabajo con materiales peligrosos (Hazmat). Dentro de las características de la máquina que este 2025 estrenó la 4ª Compañía “Pompe France”, están su sistema de tracción 4x4, sistema de cadenas para nieve automáticas, bomba MPH600 de alta y baja presión, estanque de espuma, pitón monitor, mástil de iluminación y generador incorporado.

RM-21

De marca Can Am, este carro sirve para el combate de incendios forestales y rescate agreste RM-21, de la Bomba Renca. Cuenta con motor de 970 cc, tracción automática, con una capacidad de carga de 680 kilos y de 1.200 kilos para el carro de arrastre, además de un estanque de agua de 400 litros.

Q-15

El porta escalas con brazo articulado Q-15, de la 15ª Compañía, fue fabricado en Alemania. También de marca Magirus, tiene un chasis MAN modelo TGS 26.440 y es tracción 6x2-2 BL. Además, posee un canasto para rescate, control de incendios e iluminación con capacidad de 300 kg. El rango de operación del brazo es de una altura máxima de 28,5 metros. Su estanque de agua tiene una capacidad de 2.000 litros.

Los Kia eléctricos de la Comandancia

Se trata de dos KIA Niro EV y un Kia EV9, que la marca de origen coreano entregó para el uso exclusivo de los oficiales de guardia, los comandantes y capitanes a cargo de liderar las emergencias que se presentan a diario en la ciudad.

El KIA Niro EV es un vehículo tipo SUV, con capacidad para cinco pasajeros, baterías de ión-litio y una autonomía de 460 kilómetros. El EV9, mientras tanto, puede albergar a siete personas en su interior y su autonomía es de 497 kilómetros.

