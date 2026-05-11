SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Fenomeno Roadster: el descapotable más potente jamás creado por Lamborghini

    Con 1080 CV, tecnología híbrida de alto rendimiento y una producción limitada a solo 15 unidades, el modelo lleva la exclusividad y la ingeniería extrema de la marca italiana a un nuevo nivel.

     

    El nuevo Lamborghini Fenomeno Roadster fue develado. El espectacular superdeportivo híbrido descapotable se plantea redefinir el concepto de exclusividad dentro de la marca italiana. Limitado a apenas 15 unidades para todo el mundo, este modelo se convierte en el roadster más potente jamás fabricado por Lamborghini gracias a un sistema híbrido V12 capaz de desarrollar 1080 CV.

    El bólido representa la evolución del Coupé revelado en 2025 y continúa la tradición de los modelos “Few-Off” iniciada con el Reventón Roadster en 2009. Su propuesta combina diseño extremo, soluciones inspiradas en la competición y una configuración mecánica electrificada que marca un nuevo capítulo para la firma de Sant’Agata Bolognese.

    El corazón del modelo es un motor V12 atmosférico de 6,5 litros asociado a tres motores eléctricos, dos ubicados en el eje delantero y otro integrado en la transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades. El resultado es una aceleración brutal: de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos, además de superar los 340 km/h de velocidad máxima.

    La batería de iones de litio de 7 kWh permite incluso desplazamientos en modo completamente eléctrico, mientras que el sofisticado sistema híbrido aporta funciones como vectorización de torque y frenado regenerativo. Lamborghini también desarrolló una gestión térmica específica para asegurar un rendimiento constante incluso en conducción extrema.

    El diseño del Fenomeno Roadster fue concebido para mantener la carga aerodinámica y la estabilidad del Coupé pese a la ausencia de techo. El nuevo paquete aerodinámico incorpora un alerón sobre el parabrisas que canaliza el flujo de aire hacia el motor V12, optimizando la refrigeración y reduciendo turbulencias en el habitáculo. Las estructuras antivuelco de carbono se integran de manera elegante detrás de los asientos, reforzando la silueta tipo speedster.

    Visualmente, el modelo destaca por su frontal agresivo, entradas de aire hexagonales, enormes difusores y un sistema de alerón trasero activo. La carrocería en Blu Cepheus con detalles en Rosso Mars rinde homenaje al histórico Miura Roadster y a los colores de la ciudad de Bolonia.

    El interior mantiene la filosofía “Feel Like a Pilot” de Lamborghini. La fibra de carbono, el material Carbon Skin y el revestimiento Corsatex dominan el habitáculo, acompañado por asientos deportivos ergonómicos y un sistema de interacción digital inspirado en la aviación. Tres pantallas digitales muestran información clave de conducción y rendimiento con gráficos hexagonales exclusivos.

    El Fenomeno Roadster también destaca por su avanzado chasis monocasco de fibra de carbono multitecnología, desarrollado bajo una arquitectura inspirada en la industria aeroespacial. Esta estructura logra una rigidez comparable a la del Coupé con un incremento mínimo de peso.

    En materia dinámica, incorpora amortiguadores de competición regulables manualmente, frenos carbono-cerámicos CCM-R Plus derivados del automovilismo y neumáticos Bridgestone Potenza desarrollados específicamente para este modelo.

    Con solo 15 ejemplares disponibles, el Lamborghini Fenomeno Roadster no solo representa el máximo nivel tecnológico y prestacional de la marca, sino también una pieza de colección destinada a convertirse en uno de los superdeportivos más exclusivos de la era híbrida.

    Más sobre:NoticiasLamborghiniFenomeno RoadsterDescapotablesAutos deportivosVehículos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerios de Salud y Seguridad Pública firman convenio que agiliza procedimientos policiales en servicios de urgencia de la red pública

    Gobierno detalla planificación estratégica de Chile en la Antártica y enfatiza importancia de recuperar Villa Las Estrellas

    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron esta semana y se registraron 21 víctimas

    Oposición inaugura temporada de censuras: Leiva (PS) presenta queja contra Araya (republicano) en Comisión de Seguridad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Ministerios de Salud y Seguridad Pública firman convenio que agiliza procedimientos policiales en servicios de urgencia de la red pública
    Chile

    Ministerios de Salud y Seguridad Pública firman convenio que agiliza procedimientos policiales en servicios de urgencia de la red pública

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Gobierno detalla planificación estratégica de Chile en la Antártica y enfatiza importancia de recuperar Villa Las Estrellas

    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos
    Negocios

    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema en disputa con gremio lechero: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero
    Tendencias

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos
    El Deportivo

    Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos

    ¿Irá al Mundial? Carlo Ancelotti alimenta la ilusión de Neymar y lo incluye en la lista preliminar de Brasil

    Tras una larga y complicada negociación: los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi con la U

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    “No soy un erudito”: John Cheever, el regreso del “Chéjov de los suburbios” a sus relatos más icónicos
    Cultura y entretención

    “No soy un erudito”: John Cheever, el regreso del “Chéjov de los suburbios” a sus relatos más icónicos

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Tunacola y un disco creado a partir de un tablero de juegos musical

    Tras el desembarco del MV Hondius: ¿Qué pasará ahora con los pasajeros del crucero afectado con un brote de hantavirus?
    Mundo

    Tras el desembarco del MV Hondius: ¿Qué pasará ahora con los pasajeros del crucero afectado con un brote de hantavirus?

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?