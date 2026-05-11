Fenomeno Roadster: el descapotable más potente jamás creado por Lamborghini

El nuevo Lamborghini Fenomeno Roadster fue develado. El espectacular superdeportivo híbrido descapotable se plantea redefinir el concepto de exclusividad dentro de la marca italiana. Limitado a apenas 15 unidades para todo el mundo, este modelo se convierte en el roadster más potente jamás fabricado por Lamborghini gracias a un sistema híbrido V12 capaz de desarrollar 1080 CV.

El bólido representa la evolución del Coupé revelado en 2025 y continúa la tradición de los modelos “Few-Off” iniciada con el Reventón Roadster en 2009. Su propuesta combina diseño extremo, soluciones inspiradas en la competición y una configuración mecánica electrificada que marca un nuevo capítulo para la firma de Sant’Agata Bolognese.

El corazón del modelo es un motor V12 atmosférico de 6,5 litros asociado a tres motores eléctricos, dos ubicados en el eje delantero y otro integrado en la transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades. El resultado es una aceleración brutal: de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos, además de superar los 340 km/h de velocidad máxima.

La batería de iones de litio de 7 kWh permite incluso desplazamientos en modo completamente eléctrico, mientras que el sofisticado sistema híbrido aporta funciones como vectorización de torque y frenado regenerativo. Lamborghini también desarrolló una gestión térmica específica para asegurar un rendimiento constante incluso en conducción extrema.

El diseño del Fenomeno Roadster fue concebido para mantener la carga aerodinámica y la estabilidad del Coupé pese a la ausencia de techo. El nuevo paquete aerodinámico incorpora un alerón sobre el parabrisas que canaliza el flujo de aire hacia el motor V12, optimizando la refrigeración y reduciendo turbulencias en el habitáculo. Las estructuras antivuelco de carbono se integran de manera elegante detrás de los asientos, reforzando la silueta tipo speedster.

Visualmente, el modelo destaca por su frontal agresivo, entradas de aire hexagonales, enormes difusores y un sistema de alerón trasero activo. La carrocería en Blu Cepheus con detalles en Rosso Mars rinde homenaje al histórico Miura Roadster y a los colores de la ciudad de Bolonia.

El interior mantiene la filosofía “Feel Like a Pilot” de Lamborghini. La fibra de carbono, el material Carbon Skin y el revestimiento Corsatex dominan el habitáculo, acompañado por asientos deportivos ergonómicos y un sistema de interacción digital inspirado en la aviación. Tres pantallas digitales muestran información clave de conducción y rendimiento con gráficos hexagonales exclusivos.

El Fenomeno Roadster también destaca por su avanzado chasis monocasco de fibra de carbono multitecnología, desarrollado bajo una arquitectura inspirada en la industria aeroespacial. Esta estructura logra una rigidez comparable a la del Coupé con un incremento mínimo de peso.

En materia dinámica, incorpora amortiguadores de competición regulables manualmente, frenos carbono-cerámicos CCM-R Plus derivados del automovilismo y neumáticos Bridgestone Potenza desarrollados específicamente para este modelo.

Con solo 15 ejemplares disponibles, el Lamborghini Fenomeno Roadster no solo representa el máximo nivel tecnológico y prestacional de la marca, sino también una pieza de colección destinada a convertirse en uno de los superdeportivos más exclusivos de la era híbrida.