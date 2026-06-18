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    Ferrari 296 Speciale llega a Chile: más ligero, más potente y enfocado en la emoción al volante

    La marca italiana presentó en Chile las nuevas versiones Coupé y Aperta del 296 Speciale, una evolución del 296 GTB que incorpora mejoras aerodinámicas, reducción de peso y una puesta a punto orientada al alto rendimiento.

     
    MATIAS GALVEZ ATENAS

    La búsqueda de sensaciones puras al volante sigue siendo uno de los pilares de los deportivos de Maranello. Bajo esa premisa, el nuevo Ferrari 296 Speciale aterriza en Chile como la interpretación más extrema y refinada del 296 GTB, combinando tecnología derivada de la competición, electrificación y una experiencia de conducción aún más intensa.

    Desarrollado como parte de la histórica saga de modelos “Speciale” de la firma italiana, este deportivo híbrido enchufable lleva el rendimiento a un nuevo nivel gracias a una importante reducción de peso, mejoras aerodinámicas y una calibración específica de chasis, motor y sistemas electrónicos.

    MATIAS GALVEZ ATENAS

    En el corazón del modelo se encuentra un sistema de propulsión híbrido compuesto por un motor V6 biturbo de 3.0 litros y un motor eléctrico, conjunto que entrega una potencia total de 880 caballos de fuerza. Esta cifra lo convierte en uno de los modelos más potentes y avanzados de su segmento.

    Las prestaciones están a la altura de su planteamiento. El 296 Speciale acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,8 segundos y alcanza los 200 km/h en 7 segundos, mientras que su velocidad máxima supera los 330 km/h. Además, ofrece una autonomía eléctrica cercana a los 25 kilómetros, permitiendo desplazamientos urbanos sin emisiones.

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    El trabajo aerodinámico ha sido uno de los focos principales de desarrollo. La carrocería incorpora soluciones inspiradas en la competición para aumentar la carga aerodinámica, mejorar la estabilidad a alta velocidad y optimizar el flujo de aire alrededor del vehículo.

    La transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades se complementa con una sofisticada gestión electrónica que incluye diferencial electrónico, control dinámico del vehículo y sistemas avanzados de estabilidad y frenado, diseñados para maximizar la precisión en circuito sin comprometer la conducción en carretera.

    Junto al Coupé, Ferrari también presentó el 296 Speciale Aperta, variante descapotable que conserva las mismas prestaciones y tecnología, pero añade una conexión más directa con el entorno y con el característico sonido del motor V6 híbrido.

    Con esta nueva incorporación, Ferrari amplía su familia de modelos especiales, reafirmando su apuesta por combinar innovación, electrificación y deportividad sin renunciar a las emociones que han definido a la marca durante décadas.

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