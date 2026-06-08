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    Ford Bronco Filson: espíritu aventurero con onda hipster

    La nueva serie especial suma materiales premium, equipamiento todoterreno extremo y un potente motor V6 biturbo.

     

    Pensado para quienes buscan aventura sin renunciar al refinamiento, un nuevo integrante se suma a la familia Bronco con una propuesta que eleva el concepto de todoterreno premium. Se trata del Bronco Filson, una edición especial que fusiona las capacidades off-road del icónico SUV estadounidense con la tradición de la firma de equipamiento outdoor Filson.

    El modelo de Ford destaca por una estética exclusiva inspirada en el mundo de la exploración, pero con toques onderos, medio hipsters. Luce una parrilla específica, retrovisores y guardabarros pintados en el color de la carrocería, además de una cubierta para la rueda de repuesto con el logotipo Filson.

    También incorpora puntos de amarre especiales para transportar equipamiento de gran tamaño y un acabado exterior exclusivo en verde metálico, mientras que una versión First Edition añadirá el tono Iron Sands Copper Metallic y distintivos únicos.

    En el habitáculo, la apuesta está puesta en la calidad de materiales y la funcionalidad. Los asientos combinan cuero perforado y acolchado con inserciones textiles inspiradas en las telas utilizadas por Filson. El cuero también se extiende a paneles de puertas y otras superficies interiores, acompañado por detalles metálicos en el volante, la consola y los mandos de conducción.

    Entre los elementos más distintivos aparecen alforjas magnéticas desmontables integradas en las puertas y bolsas de carga confeccionadas con materiales resistentes al agua y la suciedad, pensadas para acompañar actividades al aire libre.

    Otro de los aspectos destacados es el trabajo realizado en confort acústico. Ford asegura que se trata del Bronco más silencioso fabricado hasta la fecha, gracias a cristales acústicos, mejoras aerodinámicas y nuevos sellos que reducen en torno al 20% el ruido del viento respecto al modelo lanzado en 2021.

    Bajo el capó se encuentra el conocido motor V6 biturbo de 3.0 litros derivado del Bronco Raptor. La mecánica recibe una calibración específica para ofrecer una entrega de potencia más progresiva, con cifras cercanas a los 418 HP y 597 Nm de torque. El conjunto trabaja junto a una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción integral permanente.

    Su capacidad fuera del asfalto se refuerza con el paquete Sasquatch de serie, que incorpora diferenciales electrónicos bloqueables en ambos ejes, amortiguadores Fox de alto rendimiento y neumáticos todoterreno de 35 pulgadas montados sobre llantas beadlock de 17 pulgadas.

    Esta versión especial saldrá al mercado a principios de 2027, aunque los pedidos arrancarán en el último trimestre de 2026. ¿Su precio? En el rango de los US$70 mil.

    Más sobre:NoticiasFordBronco FilsonSUVOff-roadVehículos todoterreno

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